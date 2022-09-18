Чиновникам Сургута разрешили получать двойную зарплату во время командировок в Донбасс

Дума Сургута разрешила чиновникам получать двойную зарплату во время командировок в Донбасс

19 сентября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Депутаты Сургута одобрили двойной размер оплаты труда чиновникам во время командировок в Донбасс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутские депутаты согласились утвердить выплату двойного размера заплаты чиновникам во время их командировок в Донбасс. Решение было принято во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. «В случае командирования лиц, замещающими муниципальные должности и лицами, замещающими должности не муниципальной службы, технических исполнителей на территорию ДНР и ЛНР предлагается установить, что у них сохраняется средняя заработная плата, которая выплачивается в двукратном размере. Это сделано в соответствии с рекомендациями постановления правительства РФ», — прокомментировала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова. В материалах к заседанию думского комитета указано, что дополнительные выплаты будут обеспечены в рамках утвержденных расходов на содержание чиновников мэрии. Сургутские депутаты поддержали это решение, оно должно быть принято на заседании городской думы 28 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута предусмотрели выплаты семьям погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине. Из городского бюджета они будут получать по 200 тысяч рублей. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.

Сургутские депутаты согласились утвердить выплату двойного размера заплаты чиновникам во время их командировок в Донбасс. Решение было принято во время заседания думского комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу, передает корреспондент URA.RU. «В случае командирования лиц, замещающими муниципальные должности и лицами, замещающими должности не муниципальной службы, технических исполнителей на территорию ДНР и ЛНР предлагается установить, что у них сохраняется средняя заработная плата, которая выплачивается в двукратном размере. Это сделано в соответствии с рекомендациями постановления правительства РФ», — прокомментировала директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова. В материалах к заседанию думского комитета указано, что дополнительные выплаты будут обеспечены в рамках утвержденных расходов на содержание чиновников мэрии. Сургутские депутаты поддержали это решение, оно должно быть принято на заседании городской думы 28 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута предусмотрели выплаты семьям погибших военнослужащих во время спецоперации на Украине. Из городского бюджета они будут получать по 200 тысяч рублей. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.