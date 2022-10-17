Лже-полицейский оскорбил жителей Сургута за поддержку СВО

Лже-полицейский угрожал женщине расправой по телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Сургута (ХМАО) обратилась в полицию с жалобами на мужчину, который представился полицейским, и угрожал расправой ей и ее мужу. Конфликт произошел из-за наклейки с буквой Z на автомобиле супруга, рассказала Анастасия корреспонденту URA.RU.

«Мой муж ехал на машине, на которой была наклейка с буквой Z. К нему подъехал мужчина и начал конфликт. Неизвестный принялся оскорблять моего супруга из-за поддержки СВО.В итоге, муж оттолкнул мужчину и тот упал на асфальт», — уточнила женщина в личном разговоре с корреспондентом URA.RU.

По словам Анастасии, в этот же вечер ей позвонил неизвестный номер и, представившись капитаном полиции Сургута, начал угрожать. По словам лже-полицейского, муж Анастасии избил ее отца. В итоге, девушка обратилась в полицию с устным заявлением об угрозах.

В пресс-службе УМВД по ХМАО заявили, что сотрудник с именем и фамилией, которой представился угрожавший, не работает в полиции. По устному заявлению от Анастасии проводится проверка.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники ФСБ по Тюменской области нашли новые доказательства якобы незаконной деятельности одного из руководителей «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по ХМАО-Югре» из Нижневартовска. По версии силовиков, он вымогал деньги у бизнесмена, взамен оказывая услуги по «крышеванию».