ФСБ раскручивает коррупционный скандал в полиции ХМАО

Силовики выявили дополнительный эпизод по делу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ по Тюменской области нашли новые доказательства якобы незаконной деятельности одного из руководителей «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по ХМАО-Югре» из Нижневартовска. По версии силовиков, он вымогал деньги у бизнесмена, взамен оказывая услуги по «крышеванию». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

«По версии следствия, указанное лицо вымогало денежные суммы в крупном размере от индивидуального предпринимателя за покровительство, подписание отчетно-финансовых документов при частичном невыполнении работ. Также он обозначал, что не будет принимать меры по жалобам при реализации государственных контрактов на оказание услуг», — сообщает пресс-служба.

По информации ФСБ, в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено три уголовных дела. Источник URA.RU из правоохранительных органов сообщил, что речь идет о сотруднике из нижневартовского отдела «Центра» и это уже не первая деталь его коррупционной деятельности. «Дела возбуждены еще в прошлом году, но выявлены новые обстоятельства. Расследованием занимаются следователи СУ СКР по ХМАО», — говорит информатор.

В пресс-службе МВД по ХМАО не смогли предоставить оперативный комментарий по ситуации, но обещали предоставить разъяснение в ближайшее время. В управлении СКР по ХМАО также не удалось получить информацию, там заверили, что ответят на запрос редакции позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в нижневартовском подразделении УМВД России по ХМАО ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения» прошли обыски. Ряд должностных лиц учреждения подозреваются в махинациях на госконтрактах, которые касаются уборки территорий объектов ОВД

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