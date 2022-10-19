В ХМАО придет дождь со снегом и минусовой температурой

20 октября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

В ХМАО придет похолодание до -2 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО до конца недели продлятся осадки в виде дождя и снега, ночью температура будет опускаться до -2 градусов. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «21 октября днем повсеместно небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -2,+3 градуса, днем 0,+5 градусов. 22 октября местами небольшие осадки (мокрый снег, снег), по востоку умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -4,+1 градус, днем -1,+4 градуса», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске дневная температура составит 1-2 градуса ниже нуля, ночью будет опускаться до -2 градусов. Погода будет облачной, в пятницу ожидается небольшой снег с дождем. Ветер с порывами до 13 м/с. В Сургуте будет пасмурная погода, средняя температура днем до конца недели составит плюс 1-3 градуса. Ночью температура будет опускаться до 2 градусов ниже нуля. Ветер будет достигать 13 м/с. В Нижневартовске также будет пасмурно, в пятницу и субботу ожидаются дожди. Температура днем составит от 0 до +4 градусов, ночью будет опускаться до минус 2-3 градусов. Ветер ожидается с порывами до 12 м/с.

В ХМАО до конца недели продлятся осадки в виде дождя и снега, ночью температура будет опускаться до -2 градусов. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «21 октября днем повсеместно небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью -2,+3 градуса, днем 0,+5 градусов. 22 октября местами небольшие осадки (мокрый снег, снег), по востоку умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -4,+1 градус, днем -1,+4 градуса», — сказано в прогнозе Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске дневная температура составит 1-2 градуса ниже нуля, ночью будет опускаться до -2 градусов. Погода будет облачной, в пятницу ожидается небольшой снег с дождем. Ветер с порывами до 13 м/с. В Сургуте будет пасмурная погода, средняя температура днем до конца недели составит плюс 1-3 градуса. Ночью температура будет опускаться до 2 градусов ниже нуля. Ветер будет достигать 13 м/с. В Нижневартовске также будет пасмурно, в пятницу и субботу ожидаются дожди. Температура днем составит от 0 до +4 градусов, ночью будет опускаться до минус 2-3 градусов. Ветер ожидается с порывами до 12 м/с.