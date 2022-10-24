Депутат Госдумы анонсировал мобилизованным свердловчанам новые федеральные выплаты

25 октября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

По словам Максима Иванова, о выплатах ему постоянно пишут жены мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Помощь мобилизованным свердловчанам не ограничится региональными выплатами их семьям (20 тысяч рублей плюс 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка). Бойцов также ждут единовременные выплаты из федерального бюджета. Об этом, не уточняя сроков и сумм, заявил депутат Госдумы Максим Иванов, приехавший в Еланский гарнизон, передает корреспондент URA.RU. «Единственный вопрос. Семьям когда помощь будет и какая?» — поинтересовался у Иванова военнослужащий, проходящий подготовку в составе подразделения из свердловчан. «Сейчас у нас принимаются два решения. [В Госдуме] был министр финансов [Антон] Силуанов. В каждом регионе по-разному выплачивают единовременные пособия семьям. Где-то — сто тысяч, у нас в Свердловской области — 20 тысяч на человека и плюс еще на каждого [несовершеннолетнего] ребенка по 20 тысяч. Но пришли к выводу, что помощь должна быть одинаковой. Не то, что в Свердловской области 20 [тысяч], а в каком-то другом регионе — 100. Потому что вы же общаетесь в палатках. Обидно, честное слово», — заявил Иванов. «Будут федеральные деньги зарезервированы, будут всем выплачивать единовременное пособие одинаковое. А пока ваши семьи могут прийти в соцзащиту и получить деньги (те самые 20 тысяч рублей — прим. URA.RU). Также это касается вашего довольствия. Ваше довольствие — это 195 тысяч с момента зачисления в часть. Когда вы пребываете в зону СВО, будут еще надбавки», — добавил парламентарий. О единовременных выплатах семьям мобилизованных свердловчан региональное правительство объявило 20 октября. Также действуют дополнительные льготы — обеспечение горячим питанием школьников, полное социальное обеспечение студентов колледжей и техникумов. На эти цели из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей.

Помощь мобилизованным свердловчанам не ограничится региональными выплатами их семьям (20 тысяч рублей плюс 20 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка). Бойцов также ждут единовременные выплаты из федерального бюджета. Об этом, не уточняя сроков и сумм, заявил депутат Госдумы Максим Иванов, приехавший в Еланский гарнизон, передает корреспондент URA.RU. «Единственный вопрос. Семьям когда помощь будет и какая?» — поинтересовался у Иванова военнослужащий, проходящий подготовку в составе подразделения из свердловчан. «Сейчас у нас принимаются два решения. [В Госдуме] был министр финансов [Антон] Силуанов. В каждом регионе по-разному выплачивают единовременные пособия семьям. Где-то — сто тысяч, у нас в Свердловской области — 20 тысяч на человека и плюс еще на каждого [несовершеннолетнего] ребенка по 20 тысяч. Но пришли к выводу, что помощь должна быть одинаковой. Не то, что в Свердловской области 20 [тысяч], а в каком-то другом регионе — 100. Потому что вы же общаетесь в палатках. Обидно, честное слово», — заявил Иванов. «Будут федеральные деньги зарезервированы, будут всем выплачивать единовременное пособие одинаковое. А пока ваши семьи могут прийти в соцзащиту и получить деньги (те самые 20 тысяч рублей — прим. URA.RU). Также это касается вашего довольствия. Ваше довольствие — это 195 тысяч с момента зачисления в часть. Когда вы пребываете в зону СВО, будут еще надбавки», — добавил парламентарий. О единовременных выплатах семьям мобилизованных свердловчан региональное правительство объявило 20 октября. Также действуют дополнительные льготы — обеспечение горячим питанием школьников, полное социальное обеспечение студентов колледжей и техникумов. На эти цели из областного бюджета выделено 300 миллионов рублей.