Улицу, которую назовут именем скончавшегося председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, предложили разместить в районе «Комаровский». Об этом URA.RU сообщили в администрации Тюмени.
«Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района „Комаровский“ имени Сергея Корепанова. Он занимал должность председателя Тюменской областной думы с января 1998 года по июнь 2022 года», — рассказали в мэрии Тюмени.
Окончательное решение предстоит сделать горожанам. Голосование за месторасположение улицы открыто на портале «Я решаю!».
Как ранее писало URA.RU, Сергей Корепанов ушел из жизни в июне 2022 года. Он скоропостижно скончался в кардиоцентре, куда его привезли прямо с работы.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii