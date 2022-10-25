25 октября 2022

Тюменские власти показали место, где хотят открыть улицу имени умершего депутата. Карта

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Корепанов Сергей, председатель тюменской областной Думы. Тюмень, указательный палец вверх, корепанов сергей
В честь Сергея Корепанова назовут одну из улиц Фото:

Улицу, которую назовут именем скончавшегося председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, предложили разместить в районе «Комаровский». Об этом URA.RU сообщили в администрации Тюмени.

«Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района „Комаровский“ имени Сергея Корепанова. Он занимал должность председателя Тюменской областной думы с января 1998 года по июнь 2022 года», — рассказали в мэрии Тюмени.

Окончательное решение предстоит сделать горожанам. Голосование за месторасположение улицы открыто на портале «Я решаю!».

Как ранее писало URA.RU, Сергей Корепанов ушел из жизни в июне 2022 года. Он скоропостижно скончался в кардиоцентре, куда его привезли прямо с работы.

Фото:

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Улицу, которую назовут именем скончавшегося председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, предложили разместить в районе «Комаровский». Об этом URA.RU сообщили в администрации Тюмени. «Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района „Комаровский“ имени Сергея Корепанова. Он занимал должность председателя Тюменской областной думы с января 1998 года по июнь 2022 года», — рассказали в мэрии Тюмени. Окончательное решение предстоит сделать горожанам. Голосование за месторасположение улицы открыто на портале «Я решаю!». Как ранее писало URA.RU, Сергей Корепанов ушел из жизни в июне 2022 года. Он скоропостижно скончался в кардиоцентре, куда его привезли прямо с работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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