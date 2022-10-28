Жительница ХМАО планирует подать жалобу на частного юриста

29 октября 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске местная жительница была обманута юристом (архивное фото) Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) местная жительница пожаловалась на не оказанную юридическую услугу и планирует подать коллективную жалобу. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Прошу откликнуться тех, кого обманула этот юрист Французская Полина Ивановна. Может у кого номер ее есть? Хочу предостеречь граждан, чтобы не обращались к ней за услугами. Делала у нее банкротство физ.лица. Деньги ей заплатила. Она год врала, что что-то делает, а по факту оказалось, что ничего она не делала», — говорится в сообщении. Автор предлагает подать коллективную жалобу на юриста. В комментариях пользователи осудили жертву обмана, так как посчитали, что если у человека нет денег платить долги, то откуда средства на адвоката, чтобы провести процедуру банкротства: «Деньги откуда на юристов, если человек в долговой яме?» URA.RU попыталось связаться с Французской, однако найти ее номер в открытом доступе редакции не удалось. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители пожаловались на калитку под напряжением в детском саду. Глава поселения Фрунзе Шагимухаметов заверил, что в детском саду будет проведена проверка.

В Нижневартовске (ХМАО) местная жительница пожаловалась на не оказанную юридическую услугу и планирует подать коллективную жалобу. Информация об этом появилась в местном паблике социальной сети «ВКонтакте». «Прошу откликнуться тех, кого обманула этот юрист Французская Полина Ивановна. Может у кого номер ее есть? Хочу предостеречь граждан, чтобы не обращались к ней за услугами. Делала у нее банкротство физ.лица. Деньги ей заплатила. Она год врала, что что-то делает, а по факту оказалось, что ничего она не делала», — говорится в сообщении. Автор предлагает подать коллективную жалобу на юриста. В комментариях пользователи осудили жертву обмана, так как посчитали, что если у человека нет денег платить долги, то откуда средства на адвоката, чтобы провести процедуру банкротства: «Деньги откуда на юристов, если человек в долговой яме?» URA.RU попыталось связаться с Французской, однако найти ее номер в открытом доступе редакции не удалось. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО жители пожаловались на калитку под напряжением в детском саду. Глава поселения Фрунзе Шагимухаметов заверил, что в детском саду будет проведена проверка.