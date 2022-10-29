19fortyfive предупредило о желании США начать воевать за Украину 29 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 + США хочет начать воевать за Украину, пишет 19fortyfive Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США могут начать в открытую принимать участие в конфликте на Украине, на стороне Киева. Об этом сообщает 19fortyfive. «Соединенные Штаты могут вмешаться в дела Украины с помощью многонациональной „коалиции добровольцев“ и, возможно, воевать там с русскими», — пишет издание. Авторы материалы, ссылаясь на слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, пишут, что войска США не просто проводят учения вблизи границы с Украиной в настоящий момент. Кроме того, издание утверждает, что слишком много американских лидеров подталкивают Штаты к открытому вооруженному конфликту с Россией. «Развертывание и дислокация американских военных на прошлой неделе ставит под сомнение заверения [президента США Джо Байдена о том, что США не будут вмешиваться]», — пишет 19fortyfive. Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». Также американцы во время акции протеста в Ричфилде прервали выступление конгрессвумен Ильхан Омар, так как обвинили ее в поддержке конфликта на Украине, сообщают в Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. США могут начать в открытую принимать участие в конфликте на Украине, на стороне Киева. Об этом сообщает 19fortyfive. «Соединенные Штаты могут вмешаться в дела Украины с помощью многонациональной „коалиции добровольцев“ и, возможно, воевать там с русскими», — пишет издание. Авторы материалы, ссылаясь на слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, пишут, что войска США не просто проводят учения вблизи границы с Украиной в настоящий момент. Кроме того, издание утверждает, что слишком много американских лидеров подталкивают Штаты к открытому вооруженному конфликту с Россией. «Развертывание и дислокация американских военных на прошлой неделе ставит под сомнение заверения [президента США Джо Байдена о том, что США не будут вмешиваться]», — пишет 19fortyfive. Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». Также американцы во время акции протеста в Ричфилде прервали выступление конгрессвумен Ильхан Омар, так как обвинили ее в поддержке конфликта на Украине, сообщают в Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям