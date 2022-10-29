США могут начать в открытую принимать участие в конфликте на Украине, на стороне Киева. Об этом сообщает 19fortyfive.
«Соединенные Штаты могут вмешаться в дела Украины с помощью многонациональной „коалиции добровольцев“ и, возможно, воевать там с русскими», — пишет издание. Авторы материалы, ссылаясь на слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, пишут, что войска США не просто проводят учения вблизи границы с Украиной в настоящий момент.
Кроме того, издание утверждает, что слишком много американских лидеров подталкивают Штаты к открытому вооруженному конфликту с Россией. «Развертывание и дислокация американских военных на прошлой неделе ставит под сомнение заверения [президента США Джо Байдена о том, что США не будут вмешиваться]», — пишет 19fortyfive.
Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». Также американцы во время акции протеста в Ричфилде прервали выступление конгрессвумен Ильхан Омар, так как обвинили ее в поддержке конфликта на Украине, сообщают в Nation News.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.
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США могут начать в открытую принимать участие в конфликте на Украине, на стороне Киева. Об этом сообщает 19fortyfive. «Соединенные Штаты могут вмешаться в дела Украины с помощью многонациональной „коалиции добровольцев“ и, возможно, воевать там с русскими», — пишет издание. Авторы материалы, ссылаясь на слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, пишут, что войска США не просто проводят учения вблизи границы с Украиной в настоящий момент. Кроме того, издание утверждает, что слишком много американских лидеров подталкивают Штаты к открытому вооруженному конфликту с Россией. «Развертывание и дислокация американских военных на прошлой неделе ставит под сомнение заверения [президента США Джо Байдена о том, что США не будут вмешиваться]», — пишет 19fortyfive. Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, пишет «Национальная служба новостей». Также американцы во время акции протеста в Ричфилде прервали выступление конгрессвумен Ильхан Омар, так как обвинили ее в поддержке конфликта на Украине, сообщают в Nation News. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида и нацбатов.