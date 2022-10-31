Власти пермского города попросили жителей не бояться взрыва

Взрывные работы запланированы в течение 2 ноября на каменном карьере Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей Александровского округа Пермского края предупредили о «массовом взрыве». Беспокоится не стоит — взрывные работы будут проводить на карьере, который расположен недалеко от города.

«ООО „Западуралнеруд“ филиал Луньевский каменный карьер планирует произвести массовый взрыв 02.11.2022 г. С 14:00 до 18:00 местного времени», — говорится в сообщении ЕДДС Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».

На Луньевском карьере компания «Западуралнеруд» добывает щебень и щебеночно-песчаные смеси. Это крупнейшее предприятие по производству нерудных материалов в Пермском крае с общим объемом производства более 1,5 млн тонн.