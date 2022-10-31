31 октября 2022

Власти пермского города попросили жителей не бояться взрыва

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Кузбасс. Угольные разрезы. Бачатский, взрыв, бачатский разрез, подрыв породы
Взрывные работы запланированы в течение 2 ноября на каменном карьере Фото:

Жителей Александровского округа Пермского края предупредили о «массовом взрыве». Беспокоится не стоит — взрывные работы будут проводить на карьере, который расположен недалеко от города.

«ООО „Западуралнеруд“ филиал Луньевский каменный карьер планирует произвести массовый взрыв 02.11.2022 г. С 14:00 до 18:00 местного времени», — говорится в сообщении ЕДДС Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».

На Луньевском карьере компания «Западуралнеруд» добывает щебень и щебеночно-песчаные смеси. Это крупнейшее предприятие по производству нерудных материалов в Пермском крае с общим объемом производства более 1,5 млн тонн.

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Жителей Александровского округа Пермского края предупредили о «массовом взрыве». Беспокоится не стоит — взрывные работы будут проводить на карьере, который расположен недалеко от города. «ООО „Западуралнеруд“ филиал Луньевский каменный карьер планирует произвести массовый взрыв 02.11.2022 г. С 14:00 до 18:00 местного времени», — говорится в сообщении ЕДДС Александровского округа в соцсети «ВКонтакте». На Луньевском карьере компания «Западуралнеруд» добывает щебень и щебеночно-песчаные смеси. Это крупнейшее предприятие по производству нерудных материалов в Пермском крае с общим объемом производства более 1,5 млн тонн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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