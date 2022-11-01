01 ноября 2022

В челябинском вузе собрали 1 млн рублей на генераторы и палатки мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Z на ЮУрГУ. Челябинск, юургу, z на юургу
В сборе средств участвовало 800 сотрудников ЮУрГУ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) перечислили в фонд помощи мобилизованным более 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку снаряжения мобилизованным, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.

«Получилось собрать больше миллиона рублей. В благотворительной акции участвовало почти 800 человек, всех благодарю», — отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Деньги в ЮУрГУ в помощь мобилизованным собирали на протяжении октября. Любой сотрудник по личному заявлению мог перечислить свой однодневный заработок.

На собранный миллион в вузе начали приобретать вещи для мобилизованных из области. В первую очередь приобретается теплая одежда, палатки и электрогенераторы. Эти вещи повысят комфортность бойцов, выполняющих свой воинский долг в зимнее время, отмечают в ЮУрГУ.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) перечислили в фонд помощи мобилизованным более 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку снаряжения мобилизованным, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Получилось собрать больше миллиона рублей. В благотворительной акции участвовало почти 800 человек, всех благодарю», — отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер. Деньги в ЮУрГУ в помощь мобилизованным собирали на протяжении октября. Любой сотрудник по личному заявлению мог перечислить свой однодневный заработок. На собранный миллион в вузе начали приобретать вещи для мобилизованных из области. В первую очередь приобретается теплая одежда, палатки и электрогенераторы. Эти вещи повысят комфортность бойцов, выполняющих свой воинский долг в зимнее время, отмечают в ЮУрГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...