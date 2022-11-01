В челябинском вузе собрали 1 млн рублей на генераторы и палатки мобилизованным

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) перечислили в фонд помощи мобилизованным более 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку снаряжения мобилизованным, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза.
«Получилось собрать больше миллиона рублей. В благотворительной акции участвовало почти 800 человек, всех благодарю», — отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.
Деньги в ЮУрГУ в помощь мобилизованным собирали на протяжении октября. Любой сотрудник по личному заявлению мог перечислить свой однодневный заработок.
На собранный миллион в вузе начали приобретать вещи для мобилизованных из области. В первую очередь приобретается теплая одежда, палатки и электрогенераторы. Эти вещи повысят комфортность бойцов, выполняющих свой воинский долг в зимнее время, отмечают в ЮУрГУ.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog