В челябинском вузе собрали 1 млн рублей на генераторы и палатки мобилизованным

02 ноября 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

В сборе средств участвовало 800 сотрудников ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) перечислили в фонд помощи мобилизованным более 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку снаряжения мобилизованным, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Получилось собрать больше миллиона рублей. В благотворительной акции участвовало почти 800 человек, всех благодарю», — отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер. Деньги в ЮУрГУ в помощь мобилизованным собирали на протяжении октября. Любой сотрудник по личному заявлению мог перечислить свой однодневный заработок. На собранный миллион в вузе начали приобретать вещи для мобилизованных из области. В первую очередь приобретается теплая одежда, палатки и электрогенераторы. Эти вещи повысят комфортность бойцов, выполняющих свой воинский долг в зимнее время, отмечают в ЮУрГУ.

Сотрудники Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) перечислили в фонд помощи мобилизованным более 1 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку снаряжения мобилизованным, сообщили URA.RU в пресс-службе вуза. «Получилось собрать больше миллиона рублей. В благотворительной акции участвовало почти 800 человек, всех благодарю», — отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер. Деньги в ЮУрГУ в помощь мобилизованным собирали на протяжении октября. Любой сотрудник по личному заявлению мог перечислить свой однодневный заработок. На собранный миллион в вузе начали приобретать вещи для мобилизованных из области. В первую очередь приобретается теплая одежда, палатки и электрогенераторы. Эти вещи повысят комфортность бойцов, выполняющих свой воинский долг в зимнее время, отмечают в ЮУрГУ.