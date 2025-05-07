07 мая 2025

На участке трассы М5 в Челябинской области скопились пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге введено реверсивное движение
На дороге введено реверсивное движение Фото:

В Челябинской области с 1564 по 1548 километр трассы М5 (возле Аши) введено реверсивное движение из-за ремонта дороги. Водители сообщают о пробках длительностью 20-30 минут.

«С 1564 км по 1548 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ проводятся дорожные работы. Введено реверсивное движение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

В telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск» о пробках продолжительностью до получаса начали сообщать водители с утра 8 мая. Заторы образовались возле Аши в обе стороны.

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В Челябинской области с 1564 по 1548 километр трассы М5 (возле Аши) введено реверсивное движение из-за ремонта дороги. Водители сообщают о пробках длительностью 20-30 минут. «С 1564 км по 1548 км автодороги М-5 „Урал“ „Москва-Челябинск“ проводятся дорожные работы. Введено реверсивное движение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. В telegram-канале «Трасса М5 Уфа-Челябинск» о пробках продолжительностью до получаса начали сообщать водители с утра 8 мая. Заторы образовались возле Аши в обе стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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