07 мая 2025

Под Златоустом раньше срока распустилась ядовитая купальница

© Служба новостей «URA.RU»
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Купальница опередила свой среднемноголетний срок цветения на две недели
Купальница опередила свой среднемноголетний срок цветения на две недели Фото:

В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше зацвела купальница европейская. Цветок, известный также как «болотная шапка», установил рекорд, опередив свой среднемноголетний срок, сообщили в учреждении.

«Вне правил, вперед одуванчиков, черемухи, на фоне еще не отцветших ветрениц алтайских, на Таганае распустилась купальница (купава) европейская. И установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, опередив свой среднемноголетний срок на две недели», — рассказали в группе нацпарка во «ВКонтакте».

Купальница обычно предпочитает влажные места, но встречается и на склонах гор. В нацпарке отмечают, что купава является убежищем от непогоды для насекомых, ведь внутри цветка на несколько градусов теплее, чем снаружи. На сайте Златоустовского краеведческого музея указано, что растение ядовито. Оно занесено в Красную книгу Челябинской области.

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В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше зацвела купальница европейская. Цветок, известный также как «болотная шапка», установил рекорд, опередив свой среднемноголетний срок, сообщили в учреждении. «Вне правил, вперед одуванчиков, черемухи, на фоне еще не отцветших ветрениц алтайских, на Таганае распустилась купальница (купава) европейская. И установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, опередив свой среднемноголетний срок на две недели», — рассказали в группе нацпарка во «ВКонтакте». Купальница обычно предпочитает влажные места, но встречается и на склонах гор. В нацпарке отмечают, что купава является убежищем от непогоды для насекомых, ведь внутри цветка на несколько градусов теплее, чем снаружи. На сайте Златоустовского краеведческого музея указано, что растение ядовито. Оно занесено в Красную книгу Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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