Под Златоустом раньше срока распустилась ядовитая купальница

В национальном парке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) на две недели раньше зацвела купальница европейская. Цветок, известный также как «болотная шапка», установил рекорд, опередив свой среднемноголетний срок, сообщили в учреждении.
«Вне правил, вперед одуванчиков, черемухи, на фоне еще не отцветших ветрениц алтайских, на Таганае распустилась купальница (купава) европейская. И установила абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, опередив свой среднемноголетний срок на две недели», — рассказали в группе нацпарка во «ВКонтакте».
Купальница обычно предпочитает влажные места, но встречается и на склонах гор. В нацпарке отмечают, что купава является убежищем от непогоды для насекомых, ведь внутри цветка на несколько градусов теплее, чем снаружи. На сайте Златоустовского краеведческого музея указано, что растение ядовито. Оно занесено в Красную книгу Челябинской области.
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