Депутат Госдумы Лантратова предложила дарить подарки всем новорожденным России

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова вместе с руководителем фракции СРЗП Сергеем Мироновым предложили распространить практику дарения подарков новорожденных на все регионы России. Сейчас этот опыт работает только в половине регионов.
«Считаю, что подарочные наборы для новорожденных — это не просто приятный бонус, а важная мера поддержки молодых семей. Пока такая инициатива работает только в 49 регионах России, причем в 31 из них она действует бессрочно. Но почему бы не распространить эту практику на федеральный уровень?» — говорит Лантратова.
По мнению парламентария, радость рождения ребенка должна быть подкреплена материальной помощью. Вместе с Мироновым они уже готовят проект закона для того, чтобы наборы для малышей предоставлялись каждой семье. Ранее министру труда Антону Котякову было направлено предложение о внедрении такой поддержки на общероссийском уровне. Однако в Министерстве труда подчеркивают, что данный вопрос относится к компетенции региональных властей.
В то же время появились положительные новости: начиная с 2025 года, в рамках национального проекта «Семья» субъекты РФ с низким уровнем рождаемости будут ежегодно получать дополнительное финансирование в размере 12,5 млрд рублей. Эти средства, в частности, могут быть направлены на различные меры поддержки молодых семей, включая предоставление подарочных наборов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!