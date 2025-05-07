07 мая 2025

Челябинский ветеринар Даллакян доставил «Огонь памяти» в Танзанию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карен Даллакян накормил африканцев солдатской кашей
Карен Даллакян накормил африканцев солдатской кашей Фото:

Ветеринар и защитник животных, владелец челябинского приюта «Спаси меня» Карен Даллакян доставил «Огонь памяти» в африканскую страну Танзанию. На неофициальной части мероприятия он накормил африканцев настоящей солдатской гречневой кашей.

«Представитель Народного фронта в Челябинской области Карен Даллакян в Танзании принимает участие в акции „Огни памяти“. Частичка Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена и в Восточную Африку», — сообщает региональное отделение Народного фронта. 

Даллакян является сопредседателем ОНФ в регионе и во время командировки в Африку организовал акцию в честь грядущего Дня Победы. В неофициальной части мероприятия местным жителям предложили попробовать солдатскую кашу. Судя по видео, еда им очень понравилась.

Даллакян рассказал о своей предстоящей длительной командировке в Африку в начале апреля. Там он обменивается опытом ухода за дикими животными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеринар и защитник животных, владелец челябинского приюта «Спаси меня» Карен Даллакян доставил «Огонь памяти» в африканскую страну Танзанию. На неофициальной части мероприятия он накормил африканцев настоящей солдатской гречневой кашей. «Представитель Народного фронта в Челябинской области Карен Даллакян в Танзании принимает участие в акции „Огни памяти“. Частичка Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена и в Восточную Африку», — сообщает региональное отделение Народного фронта.  Даллакян является сопредседателем ОНФ в регионе и во время командировки в Африку организовал акцию в честь грядущего Дня Победы. В неофициальной части мероприятия местным жителям предложили попробовать солдатскую кашу. Судя по видео, еда им очень понравилась. Даллакян рассказал о своей предстоящей длительной командировке в Африку в начале апреля. Там он обменивается опытом ухода за дикими животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...