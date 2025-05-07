Ветеринар и защитник животных, владелец челябинского приюта «Спаси меня» Карен Даллакян доставил «Огонь памяти» в африканскую страну Танзанию. На неофициальной части мероприятия он накормил африканцев настоящей солдатской гречневой кашей.
«Представитель Народного фронта в Челябинской области Карен Даллакян в Танзании принимает участие в акции „Огни памяти“. Частичка Вечного Огня с Могилы Неизвестного Солдата доставлена и в Восточную Африку», — сообщает региональное отделение Народного фронта.
Даллакян является сопредседателем ОНФ в регионе и во время командировки в Африку организовал акцию в честь грядущего Дня Победы. В неофициальной части мероприятия местным жителям предложили попробовать солдатскую кашу. Судя по видео, еда им очень понравилась.
Даллакян рассказал о своей предстоящей длительной командировке в Африку в начале апреля. Там он обменивается опытом ухода за дикими животными.
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