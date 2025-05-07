07 мая 2025

Под Челябинском высадили надпись «Победа» из 200 саженцев хвойников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревья высадили в Коркино, возле лыжной базы «Березка»
Деревья высадили в Коркино, возле лыжной базы «Березка» Фото:

В Коркино Челябинской области ко Дню Победы создали необычный памятник — живую надпись «Победа» из хвойных деревьев. Более двухсот саженцев высадили недалеко от лыжной базы «Березка», чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, рассказал глава Коркинского округа Александр Орел в соцсетях.

«Как много в слове „Победа“ для каждого из нас смысла и гордости за страну! Я верю в то, что мы продолжим эту традицию, и, спустя несколько лет, будем прогуливаться до нашей лыжной базе не вдоль поля, а по-настоящему хвойному лесу», — написал Орел в своем telegram-канале.

В акции «Лес Победы» от партии «Единая Россия» приняли участие не только чиновники, но и простые жители: представители предприятий, школ, общественных организаций, и даже дети из «Движения Первых». Закончилось мероприятие торжественным разворачиванием советского флага — символа страны, победившей фашизм.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области ко Дню Победы создали необычный памятник — живую надпись «Победа» из хвойных деревьев. Более двухсот саженцев высадили недалеко от лыжной базы «Березка», чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, рассказал глава Коркинского округа Александр Орел в соцсетях. «Как много в слове „Победа“ для каждого из нас смысла и гордости за страну! Я верю в то, что мы продолжим эту традицию, и, спустя несколько лет, будем прогуливаться до нашей лыжной базе не вдоль поля, а по-настоящему хвойному лесу», — написал Орел в своем telegram-канале. В акции «Лес Победы» от партии «Единая Россия» приняли участие не только чиновники, но и простые жители: представители предприятий, школ, общественных организаций, и даже дети из «Движения Первых». Закончилось мероприятие торжественным разворачиванием советского флага — символа страны, победившей фашизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...