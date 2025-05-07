В Коркино Челябинской области ко Дню Победы создали необычный памятник — живую надпись «Победа» из хвойных деревьев. Более двухсот саженцев высадили недалеко от лыжной базы «Березка», чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, рассказал глава Коркинского округа Александр Орел в соцсетях.
«Как много в слове „Победа“ для каждого из нас смысла и гордости за страну! Я верю в то, что мы продолжим эту традицию, и, спустя несколько лет, будем прогуливаться до нашей лыжной базе не вдоль поля, а по-настоящему хвойному лесу», — написал Орел в своем telegram-канале.
В акции «Лес Победы» от партии «Единая Россия» приняли участие не только чиновники, но и простые жители: представители предприятий, школ, общественных организаций, и даже дети из «Движения Первых». Закончилось мероприятие торжественным разворачиванием советского флага — символа страны, победившей фашизм.
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