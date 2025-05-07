Бандиты и мошенники: с кем боролась челябинская милиция в 1943 году. Видео

В середине войны челябинская милиция боролась с бандитской преступностью

07 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Милиционеры оставались на страже жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В 1943 году по стране прокатилась волна бандитской преступности. Челябинская область не стала исключением. Грабители и убийцы тревожили и без того беспокойную жизнь южноуральцев. На защиту граждан встали сотрудники милиции. С какими преступлениями боролись челябинские правоохранители в разгар Великой Отечественной войны — в материале URA.RU. Бандформирования В течение года милиция ликвидировала сразу несколько бандитских группировок. Основным их занятием были грабежи и убийства с целью наживы. Члены одной из банд пытались уйти от правосудия, сменив имена и документы, но их все равно разоблачили. «Расследованием установлено, что указанные лица 16 сентября ограбили квартиру челябинца, при этом бандиты выстрелом из револьвера тяжело ранили его дочь. В этот же день в 24 часа ими в центре города выстрелом из револьвера был убит сержант Красной Армии. При задержании преступников изъят револьвер „Наган“», — говорится в архивных документах ГУ МВД по Челябинской области. Другая группировка орудовала в регионе с мая по октябрь 1943 года. Ее лидером был уроженец Бродокалмакского района Ахмет Сафаргалеев (он же Ильясов). Мужчина имел несколько судимостей. После побега из армии он собрал вокруг себя таких же отморозков. «19 мая на территории Красноармейского района преступники совершили вооруженное ограбление продавца Пашнинского сельпо, забрали 910 килограммов муки, погрузив на автомашину, и скрылись. 3 июля 1943 года, вооруженные револьверами, совершили нападение на склад столовой №8 цементного завода Челябинска. Выстрелом из револьвера убили сторожа, забрали из склада различные продукты, погрузили на машину и скрылись. 25 сентября бандиты при поездке на машине в командировку в Миасс около станции Полетаево совершили кражу коровы, мясо разделили между собой», — указано в архивах. Милиция нейтрализовала банду. Все ее члены понесли наказание. Еще одна из банд промышляла в Еткульском и Красноармейском районах области. Их жертвами стали колхозы. Состав банды был многочисленным. Но и в колхозах было чем поживиться: бандиты в наглую отбирали зерно и продукты у рабочих. В ходе разработки банды было установлено, что ее члены работают на заводе, и даже имеют бронь от призыва в армию. При обысках у участников группировки нашли множество награбленного имущества, а также различные поддельные штампы и печати, охотничьи ружья, винтовочный обрез. Одну из группировок милиция задержала еще до того, как она «пошла на дело». Банда планировала убить хозяев одной из квартир и обчистить ее. Но сотрудники милиции, зная о планах преступников, устроили засаду и задержали несостоявшихся грабителей и убийц. Советская «Санта-Барбара» Некоторые преступления сперва ставили оперативников в тупик. Но в ходе следственных действий они все же добирались до истины. Так при установлении обстоятельств насильной смерти супружеской пары милиция вышла на их сына. Молодой человек с подругой убили родителей-стариков ради квартиры. Якобы хотели самостоятельно распоряжаться имуществом. Также в ходе кропотливой работы был установлен рабочий Кировского завода (ныне ЧТЗ). Мужчина убил жену и троих детей. На допросе он пояснил, что хотел избавиться от иждивенцев. Воровская жизнь не легкая Воры — отдельная каста в тюремном мире. Но и на них у сотрудников милиции находилась управа. В основном воровали у предприятий. Согласно архивным данным, жулики вскрывали несгораемые ящики, присваивали продуктовые карточки и деньги. «При аресте у преступников изъято 56 тысяч рублей денег и 992 хлебо-продуктовые карточки, которые возвращены заводу….При аресте изъято 19 тысяч рублей и 78 хлебо-продуктовых карточек», — указано в материалах. В основном в состав воровских групп входили сотрудники предприятий. Они же и координировали все действия. Другие воры действовали проще: угоняли скот. За 1943 год в каждом районе области были зафиксированы подобные преступления. Всего за год зарегистрировали 1019 случаев скотокрадства. Животных воры перевозили в другие районы, где забивали. Мясо же реализовывали по спекулятивным ценам. «15 ноября отделом уголовного розыска на территории Еткульского района ликвидирована скотокрадческая группировка в количестве 13 человек. Все являются рабочими завода металлоконструкции, имеют бронь от призыва в Красную Армию. На автомашинах выезжали в Еткульский район, где грабили и воровали коров и зерно. При обыске у преступников изъято 240 килограммов мяса и 400 килограммов зерна», — указано в бумагах. Громким делом стала кража 186 тысяч рублей из сберкассы. Доступ к наличным получила местная жительница, ранее попадавшая в поле зрения правоохранительных органов за растрату. В этот раз соблазн наживы снова оказался сильнее. Женщина похитила деньги и скрылась, но принятыми мерами розыска была задержана. Из всей похищенной суммы у женщины осталось лишь 10 тысяч рублей и полудошка (женская казачья праздничная одежда либо короткая шуба). Мошенничество Легкие деньги манили многих. Но не у каждого хватало смелости перейти закон в поисках материального обогащения. Но такие случаи, к сожалению, зафиксированы. «В октябре работниками ОУР выявлена и арестована группа мошенников в количестве четырех человек во главе с уроженцем Полтавы. В октябре 1942 он был арестован милицией Челябинска за подделку воинских удостоверений и аттестатов, за что в мае 1943 года осужден к одному году лишения свободы, а 18 мая 1943 года был освобожден из тюрьмы с отправкой на работу в Кировский завод. В мае мужчина с завода дезертировал и скрывался на квартире знакомой, работающей в типографии Сосновского района. Женщина снабжала спутника типографским шрифтом и гербовой бумагой. Группа мошенников занималась изготовлением поддельных удостоверений об освобождении от военной обязанности, пропусков для проезда по железной дороге и ряд разных фиктивных документов. Эти документы преступники продавали по пять тысяч рублей за документ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону со ссылкой на архивные документы. Также в архивах отражен случай мошенничества с лотерейными билетам. Согласно данным, Кировский райком РОКК Челябинска организовал лотерею по сбору средств для строительства дома инвалидов Великой Отечественной войны. Но во время розыгрыша счастливых билетов в урне не было. Участникам же озвучивали ложную информацию о победе. После вскрывшегося мошенничества все участники группы были арестованы. Кроме того, милиционеры раскрывали хищения госсобственности: хлеба и других продтоваров (на базе сельпо), денег из кассы, гимнастерок, нательного и постельного белья и одеял из госпиталей, сена, зерна, ткани и других товаров. С какими преступлениями боролась милиция в 1944 году — в следующем материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 1943 году по стране прокатилась волна бандитской преступности. Челябинская область не стала исключением. Грабители и убийцы тревожили и без того беспокойную жизнь южноуральцев. На защиту граждан встали сотрудники милиции. С какими преступлениями боролись челябинские правоохранители в разгар Великой Отечественной войны — в материале URA.RU. В течение года милиция ликвидировала сразу несколько бандитских группировок. Основным их занятием были грабежи и убийства с целью наживы. Члены одной из банд пытались уйти от правосудия, сменив имена и документы, но их все равно разоблачили. «Расследованием установлено, что указанные лица 16 сентября ограбили квартиру челябинца, при этом бандиты выстрелом из револьвера тяжело ранили его дочь. В этот же день в 24 часа ими в центре города выстрелом из револьвера был убит сержант Красной Армии. При задержании преступников изъят револьвер „Наган“», — говорится в архивных документах ГУ МВД по Челябинской области. Другая группировка орудовала в регионе с мая по октябрь 1943 года. Ее лидером был уроженец Бродокалмакского района Ахмет Сафаргалеев (он же Ильясов). Мужчина имел несколько судимостей. После побега из армии он собрал вокруг себя таких же отморозков. «19 мая на территории Красноармейского района преступники совершили вооруженное ограбление продавца Пашнинского сельпо, забрали 910 килограммов муки, погрузив на автомашину, и скрылись. 3 июля 1943 года, вооруженные револьверами, совершили нападение на склад столовой №8 цементного завода Челябинска. Выстрелом из револьвера убили сторожа, забрали из склада различные продукты, погрузили на машину и скрылись. 25 сентября бандиты при поездке на машине в командировку в Миасс около станции Полетаево совершили кражу коровы, мясо разделили между собой», — указано в архивах. Милиция нейтрализовала банду. Все ее члены понесли наказание. Еще одна из банд промышляла в Еткульском и Красноармейском районах области. Их жертвами стали колхозы. Состав банды был многочисленным. Но и в колхозах было чем поживиться: бандиты в наглую отбирали зерно и продукты у рабочих. В ходе разработки банды было установлено, что ее члены работают на заводе, и даже имеют бронь от призыва в армию. При обысках у участников группировки нашли множество награбленного имущества, а также различные поддельные штампы и печати, охотничьи ружья, винтовочный обрез. Одну из группировок милиция задержала еще до того, как она «пошла на дело». Банда планировала убить хозяев одной из квартир и обчистить ее. Но сотрудники милиции, зная о планах преступников, устроили засаду и задержали несостоявшихся грабителей и убийц. Некоторые преступления сперва ставили оперативников в тупик. Но в ходе следственных действий они все же добирались до истины. Так при установлении обстоятельств насильной смерти супружеской пары милиция вышла на их сына. Молодой человек с подругой убили родителей-стариков ради квартиры. Якобы хотели самостоятельно распоряжаться имуществом. Также в ходе кропотливой работы был установлен рабочий Кировского завода (ныне ЧТЗ). Мужчина убил жену и троих детей. На допросе он пояснил, что хотел избавиться от иждивенцев. Воры — отдельная каста в тюремном мире. Но и на них у сотрудников милиции находилась управа. В основном воровали у предприятий. Согласно архивным данным, жулики вскрывали несгораемые ящики, присваивали продуктовые карточки и деньги. «При аресте у преступников изъято 56 тысяч рублей денег и 992 хлебо-продуктовые карточки, которые возвращены заводу….При аресте изъято 19 тысяч рублей и 78 хлебо-продуктовых карточек», — указано в материалах. В основном в состав воровских групп входили сотрудники предприятий. Они же и координировали все действия. Другие воры действовали проще: угоняли скот. За 1943 год в каждом районе области были зафиксированы подобные преступления. Всего за год зарегистрировали 1019 случаев скотокрадства. Животных воры перевозили в другие районы, где забивали. Мясо же реализовывали по спекулятивным ценам. «15 ноября отделом уголовного розыска на территории Еткульского района ликвидирована скотокрадческая группировка в количестве 13 человек. Все являются рабочими завода металлоконструкции, имеют бронь от призыва в Красную Армию. На автомашинах выезжали в Еткульский район, где грабили и воровали коров и зерно. При обыске у преступников изъято 240 килограммов мяса и 400 килограммов зерна», — указано в бумагах. Громким делом стала кража 186 тысяч рублей из сберкассы. Доступ к наличным получила местная жительница, ранее попадавшая в поле зрения правоохранительных органов за растрату. В этот раз соблазн наживы снова оказался сильнее. Женщина похитила деньги и скрылась, но принятыми мерами розыска была задержана. Из всей похищенной суммы у женщины осталось лишь 10 тысяч рублей и полудошка (женская казачья праздничная одежда либо короткая шуба). Легкие деньги манили многих. Но не у каждого хватало смелости перейти закон в поисках материального обогащения. Но такие случаи, к сожалению, зафиксированы. «В октябре работниками ОУР выявлена и арестована группа мошенников в количестве четырех человек во главе с уроженцем Полтавы. В октябре 1942 он был арестован милицией Челябинска за подделку воинских удостоверений и аттестатов, за что в мае 1943 года осужден к одному году лишения свободы, а 18 мая 1943 года был освобожден из тюрьмы с отправкой на работу в Кировский завод. В мае мужчина с завода дезертировал и скрывался на квартире знакомой, работающей в типографии Сосновского района. Женщина снабжала спутника типографским шрифтом и гербовой бумагой. Группа мошенников занималась изготовлением поддельных удостоверений об освобождении от военной обязанности, пропусков для проезда по железной дороге и ряд разных фиктивных документов. Эти документы преступники продавали по пять тысяч рублей за документ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону со ссылкой на архивные документы. Также в архивах отражен случай мошенничества с лотерейными билетам. Согласно данным, Кировский райком РОКК Челябинска организовал лотерею по сбору средств для строительства дома инвалидов Великой Отечественной войны. Но во время розыгрыша счастливых билетов в урне не было. Участникам же озвучивали ложную информацию о победе. После вскрывшегося мошенничества все участники группы были арестованы. Кроме того, милиционеры раскрывали хищения госсобственности: хлеба и других продтоваров (на базе сельпо), денег из кассы, гимнастерок, нательного и постельного белья и одеял из госпиталей, сена, зерна, ткани и других товаров. С какими преступлениями боролась милиция в 1944 году — в следующем материале агентства.