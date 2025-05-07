07 мая 2025

Пермская сеть магазинов китайских продуктов зашла в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине можно будет найти китайские напитки и другие товары
В магазине можно будет найти китайские напитки и другие товары Фото:

В Челябинске откроется китайский супермаркет «Ни Хао» с азиатскими продуктами. Сеть маркетов была основана в Перми. Продукты будут поставляться напрямую из Китая.

«В центре Челябинска, на месте недавно закрывшегося магазина цифровой техники DNS, заработает китайский супермаркет „Ни Хао“, — пишет издание „74.ру“. На полках магазина можно будет найти экзотические специи и соусы, консервированные закуски, сушеные грибы, лапшу быстрого приготовления, снеки, напитки, конфеты и китайские чаи.

В Перми представлено три магазина «Ни Хао», сеть также появилась и в Екатеринбурге. Как передает «74.ру» слова представителя компании, в Челябинске может быть открыто до трех магазинов китайской еды. Первый откроется в конце мая — начале июня.

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В Челябинске откроется китайский супермаркет «Ни Хао» с азиатскими продуктами. Сеть маркетов была основана в Перми. Продукты будут поставляться напрямую из Китая. «В центре Челябинска, на месте недавно закрывшегося магазина цифровой техники DNS, заработает китайский супермаркет „Ни Хао“, — пишет издание „74.ру“. На полках магазина можно будет найти экзотические специи и соусы, консервированные закуски, сушеные грибы, лапшу быстрого приготовления, снеки, напитки, конфеты и китайские чаи. В Перми представлено три магазина «Ни Хао», сеть также появилась и в Екатеринбурге. Как передает «74.ру» слова представителя компании, в Челябинске может быть открыто до трех магазинов китайской еды. Первый откроется в конце мая — начале июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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