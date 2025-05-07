Пермская сеть магазинов китайских продуктов зашла в Челябинск

В Челябинске откроется китайский супермаркет «Ни Хао» с азиатскими продуктами. Сеть маркетов была основана в Перми. Продукты будут поставляться напрямую из Китая.
«В центре Челябинска, на месте недавно закрывшегося магазина цифровой техники DNS, заработает китайский супермаркет „Ни Хао“, — пишет издание „74.ру“. На полках магазина можно будет найти экзотические специи и соусы, консервированные закуски, сушеные грибы, лапшу быстрого приготовления, снеки, напитки, конфеты и китайские чаи.
В Перми представлено три магазина «Ни Хао», сеть также появилась и в Екатеринбурге. Как передает «74.ру» слова представителя компании, в Челябинске может быть открыто до трех магазинов китайской еды. Первый откроется в конце мая — начале июня.
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