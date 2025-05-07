Мэр Лошкин лично проверит готовность Челябинска к 9 Мая

Мэр Челябинска Алексей Лошкин лично проверит исполнение всех поручений по подготовке города к праздникам. До конца дня он посетит ключевые площадки и объекты, где пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы.
«В течение дня лично проверю ключевые площадки и объекты. Посмотрю, как главы районов отрабатывают мои поручения на местах», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.
Мэр Челябинска уточнил, что уже провел заседание оргкомитета при администрации города с участием глав районов, где ему доложили последние данные по подготовке праздничных мероприятий. Лошкин поручил сделать все возможное, чтобы предусмотреть вероятные проблемы в период длинных выходных.
«В целом понимаю, что к празднику город готов. Остались последние штрихи», — добавил глава города. Он подчеркнул, что необходимо организовать работу максимально скоординированно и эффективно, создав для жителей Челябинска наивысший уровень безопасности и удобства.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в Челябинске ранним утром. Синоптики обещают небольшие дожди ближе к вечеру.
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