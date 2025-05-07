07 мая 2025

Мэр Лошкин лично проверит готовность Челябинска к 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин проверит реализацию всех поручений по подготовке к праздникам
Алексей Лошкин проверит реализацию всех поручений по подготовке к праздникам Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин лично проверит исполнение всех поручений по подготовке города к праздникам. До конца дня он посетит ключевые площадки и объекты, где пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы.

«В течение дня лично проверю ключевые площадки и объекты. Посмотрю, как главы районов отрабатывают мои поручения на местах», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.

Мэр Челябинска уточнил, что уже провел заседание оргкомитета при администрации города с участием глав районов, где ему доложили последние данные по подготовке праздничных мероприятий. Лошкин поручил сделать все возможное, чтобы предусмотреть вероятные проблемы в период длинных выходных.

«В целом понимаю, что к празднику город готов. Остались последние штрихи», — добавил глава города. Он подчеркнул, что необходимо организовать работу максимально скоординированно и эффективно, создав для жителей Челябинска наивысший уровень безопасности и удобства.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в Челябинске ранним утром. Синоптики обещают небольшие дожди ближе к вечеру.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин лично проверит исполнение всех поручений по подготовке города к праздникам. До конца дня он посетит ключевые площадки и объекты, где пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы. «В течение дня лично проверю ключевые площадки и объекты. Посмотрю, как главы районов отрабатывают мои поручения на местах», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале. Мэр Челябинска уточнил, что уже провел заседание оргкомитета при администрации города с участием глав районов, где ему доложили последние данные по подготовке праздничных мероприятий. Лошкин поручил сделать все возможное, чтобы предусмотреть вероятные проблемы в период длинных выходных. «В целом понимаю, что к празднику город готов. Остались последние штрихи», — добавил глава города. Он подчеркнул, что необходимо организовать работу максимально скоординированно и эффективно, создав для жителей Челябинска наивысший уровень безопасности и удобства. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, начнутся в Челябинске ранним утром. Синоптики обещают небольшие дожди ближе к вечеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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