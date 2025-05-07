Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян представил свое стихотворение, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Произведение «Великая Россия» он прочитал на торжественном мероприятии в ДК «Смена». Как сообщил URA.RU сам депутат, стихотворение было написано «от души» и выпущено без редактуры.
«Как влюблен я в Россию, и слов не хватит описать! Жива еще душа России, об этом хочется кричать. И будет жить моя Россия за память предков и за Русь. Мы все должны беречь Россию, и никогда я не прогнусь…», — процитировал Мхитарян отрывок из своего стихотворения, полную версию которого можно услышать в видеоролике.
Поэтический сборник «Ты шел отец сквозь дым и грохот», включивший стихотворение депутата, был создан по инициативе Алексея Кухарева — руководителя районного отделения организации «Память сердца» и члена Союза писателей России. Виген Мхитарян поддержал проект и помог издать 200 экземпляров книги. В ней собраны пронзительные строки детей погибших фронтовиков. Как подчеркнул депутат, выпуск сборника приурочен к двум важным датам — 80-летию Великой Победы и 25-летнему юбилею самой организации.
«Я не поэт. Просто написал, как чувствовал — от души», — отметил Мхитарян. Выступление депутата состоялось на районном празднике, посвященном юбилею Победы. В своем стихотворении он выразил любовь к Родине и призвал помнить героизм предков.
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