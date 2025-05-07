07 мая 2025

Челябинский депутат Мхитарян написал стихотворение и прочел его ко Дню Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава отделения организации «Память сердца» Алексей Кухарев (справа) вдохновил депутата Мхитаряна на создание стихотворения
Глава отделения организации «Память сердца» Алексей Кухарев (справа) вдохновил депутата Мхитаряна на создание стихотворения Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян представил свое стихотворение, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Произведение «Великая Россия» он прочитал на торжественном мероприятии в ДК «Смена». Как сообщил URA.RU сам депутат, стихотворение было написано «от души» и выпущено без редактуры.

«Как влюблен я в Россию, и слов не хватит описать! Жива еще душа России, об этом хочется кричать. И будет жить моя Россия за память предков и за Русь. Мы все должны беречь Россию, и никогда я не прогнусь…», — процитировал Мхитарян отрывок из своего стихотворения, полную версию которого можно услышать в видеоролике.

Поэтический сборник «Ты шел отец сквозь дым и грохот», включивший стихотворение депутата, был создан по инициативе Алексея Кухарева — руководителя районного отделения организации «Память сердца» и члена Союза писателей России. Виген Мхитарян поддержал проект и помог издать 200 экземпляров книги. В ней собраны пронзительные строки детей погибших фронтовиков. Как подчеркнул депутат, выпуск сборника приурочен к двум важным датам — 80-летию Великой Победы и 25-летнему юбилею самой организации.

«Я не поэт. Просто написал, как чувствовал — от души», — отметил Мхитарян. Выступление депутата состоялось на районном празднике, посвященном юбилею Победы. В своем стихотворении он выразил любовь к Родине и призвал помнить героизм предков. 

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Депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян представил свое стихотворение, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Произведение «Великая Россия» он прочитал на торжественном мероприятии в ДК «Смена». Как сообщил URA.RU сам депутат, стихотворение было написано «от души» и выпущено без редактуры. «Как влюблен я в Россию, и слов не хватит описать! Жива еще душа России, об этом хочется кричать. И будет жить моя Россия за память предков и за Русь. Мы все должны беречь Россию, и никогда я не прогнусь…», — процитировал Мхитарян отрывок из своего стихотворения, полную версию которого можно услышать в видеоролике. Поэтический сборник «Ты шел отец сквозь дым и грохот», включивший стихотворение депутата, был создан по инициативе Алексея Кухарева — руководителя районного отделения организации «Память сердца» и члена Союза писателей России. Виген Мхитарян поддержал проект и помог издать 200 экземпляров книги. В ней собраны пронзительные строки детей погибших фронтовиков. Как подчеркнул депутат, выпуск сборника приурочен к двум важным датам — 80-летию Великой Победы и 25-летнему юбилею самой организации. «Я не поэт. Просто написал, как чувствовал — от души», — отметил Мхитарян. Выступление депутата состоялось на районном празднике, посвященном юбилею Победы. В своем стихотворении он выразил любовь к Родине и призвал помнить героизм предков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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