Боролись с врагами внутри страны: работа челябинской милиции в 1944 году. Видео

В годы войны челябинская милиция продолжала бороться с преступностью

08 мая 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

В годы Великой Отечественной войны милиция выполняла долг по защите граждан от преступников Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы В 1944 году Советские войска наступали по всей линии фронта. В тылу работа продолжалась с удвоенной силой: народ ковал победу. Милиция же, как и прежде, охраняла покой мирных граждан. От чего милиционеры защищали челябинцев в 1944 году — в материале URA.RU. Повышение эффективности По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в 1944 году было возбуждено более 7,7 тысяч следственных дел. За год было зарегистрировано 13 случаев разбоя с убийством (из них раскрыто 11), 23 — разбоя без убийств (из них раскрыто 19), 100 грабежей (из них раскрыто 89), 71 рывок (выхватывание имущества из рук, из них раскрыто 62), 12 пьяных разбоев (из них раскрыто 11), 171 убийств всего (из них раскрыто 144). «Зарегистрировано 9330 краж, в том числе, квалифицированные, кражи скота, карманные и простые (последние — это в основном кражи овощей и картофеля с огородов). Из них 7181 преступление раскрыто. Среди карманников в основном учащиеся ремесленных училищ, школ ФЗО и безнадзорные подростки. Зафиксировано 212 случаев мошенничества, 201 — хулиганства», — говорится в архивных данных. Расхищение народного имущества В 1944 году милиция продолжила борьбу с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Согласно архивным данным, в Катав-Ивановском районе рабочие колхоза «Путь к социализму» расхищали пшеницу. «Кладовщик колхоза „Путь к социализму“, войдя в преступную связь с бухгалтером колхоза и агротехником, расхищали семенную пшеницу. Чтобы скрыть следы преступления, бухгалтер незаконно списывала пшеницу с подотчета, а агротехник во время обмола без веса отпускала зерно с тока на склад. Отсутствие охраны облегчало преступникам похищать зерно. Таким образом, указанными лицами похищено свыше 1 тонны зерна», — указано в документах. Во время обысков в квартирах фигурантов обнаружили и изъяли 660 килограммов пшеницы. Все участники группы были арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Кража продуктовых талонов В стране остро стоял вопрос продовольствия. Большая часть провизии отправлялась на фронт. Жители же получали продукцию по продуктовым карточкам. Но находились те, кто пытался обдурить систему. «609 человек привлечено по делам в госторговле, потребкооперации и общественном питании. 115 человек — по делам о хищениях в карточной системе. Задержанные, например, не уничтожали талоны, принятые от магазинов и столовых, а получали на них продукты и продавали на рынке. По этой схеме в мае контролерами контрольно-учетных бюро в Коркино было похищено талонов на 167 килограммов мяса, 17 килограммов жиров, 18 килограммов крупы, 26 килограммов сахара и 30 килограммов хлеба. Этот случай описан в отчете как характерный для того периода», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Банда с револьверами и «финками» В мае 1944 году в Карабаше милиция накрыла банду, промышлявшую грабежами и кражами. Все участники были вооружены до зубов: револьверы, финские ножи. Всего в группировку входило 11 человек. Все они были арестованы и предстали перед судом. Поимка дезертиров Хоть армия и наступала — в ней находились дезертиры. Очень часто при задержании они оказывали вооруженное сопротивление. В июне 1944 года милиционеры Асеев и Ломакин в ЦПКиО задержали лейтенанта Красной армии. При себе военный имел револьвер. При установлении всех обстоятельств выяснилось, что он дезертировал с поля боя. В Миассе же дезертир успел сколотить целую банду. Преступники занимались нападениями на дома и госучреждения, доходило до убийств. Нейтрализовать группировку смог Михаил Лизунов. «Как выяснилось, во главе банды был бывший командир Красной армии, дезертир. По плану, разработанному Лизуновым, удалось вычислить банду и задержать ее на месте преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Вскоре молодой опер накрыл еще одну банду, промышлявшую кражами. В Миассе они обнесли магазины на сумму около 100 тысяч рублей. Лизунов несколько суток проверял квартиры скупщиков и спекулянтов и наконец вышел на след воров. Все они были задержаны. «В военное время в южноуральской милиции проходили семинары и учебные сборы. Сами сотрудники отмечали, что после обучающих мероприятий всегда росли служебно-оперативные показатели. Прекрасные результаты давали семинары с участковыми уполномоченными. Так, после серии семинаров в 1944 году участковый уполномоченный 2 отделения милиции Магнитогорского ГО НКВД Чигин задержал 54 дезертира, участковый уполномоченный 3 отделения милиции тов. Дуга задержал 38 дезертиров, еще 63 дезертира задержали еще два участковых. В Златоусте милиционер Березин задержал 56 дезертиров оборонной промышленности и 19 воров. На счету у милиционера Исакова 20 дезертиров и 11 воров. 19 воров с краденными вещами и 4 дезертира задержал милиционер Хайбулов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Служа закону, служим народу! Уровень преступности в стране не позволял милиционерам расслабляться. Они с честью выполняли свой долг перед Родиной. С какими преступлениями челябинские правоохранители боролись в победный 1945 год — в следующем выпуске. 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В 1944 году Советские войска наступали по всей линии фронта. В тылу работа продолжалась с удвоенной силой: народ ковал победу. Милиция же, как и прежде, охраняла покой мирных граждан. От чего милиционеры защищали челябинцев в 1944 году — в материале URA.RU. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, в 1944 году было возбуждено более 7,7 тысяч следственных дел. За год было зарегистрировано 13 случаев разбоя с убийством (из них раскрыто 11), 23 — разбоя без убийств (из них раскрыто 19), 100 грабежей (из них раскрыто 89), 71 рывок (выхватывание имущества из рук, из них раскрыто 62), 12 пьяных разбоев (из них раскрыто 11), 171 убийств всего (из них раскрыто 144). «Зарегистрировано 9330 краж, в том числе, квалифицированные, кражи скота, карманные и простые (последние — это в основном кражи овощей и картофеля с огородов). Из них 7181 преступление раскрыто. Среди карманников в основном учащиеся ремесленных училищ, школ ФЗО и безнадзорные подростки. Зафиксировано 212 случаев мошенничества, 201 — хулиганства», — говорится в архивных данных. В 1944 году милиция продолжила борьбу с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Согласно архивным данным, в Катав-Ивановском районе рабочие колхоза «Путь к социализму» расхищали пшеницу. «Кладовщик колхоза „Путь к социализму“, войдя в преступную связь с бухгалтером колхоза и агротехником, расхищали семенную пшеницу. Чтобы скрыть следы преступления, бухгалтер незаконно списывала пшеницу с подотчета, а агротехник во время обмола без веса отпускала зерно с тока на склад. Отсутствие охраны облегчало преступникам похищать зерно. Таким образом, указанными лицами похищено свыше 1 тонны зерна», — указано в документах. Во время обысков в квартирах фигурантов обнаружили и изъяли 660 килограммов пшеницы. Все участники группы были арестованы и привлечены к уголовной ответственности. В стране остро стоял вопрос продовольствия. Большая часть провизии отправлялась на фронт. Жители же получали продукцию по продуктовым карточкам. Но находились те, кто пытался обдурить систему. «609 человек привлечено по делам в госторговле, потребкооперации и общественном питании. 115 человек — по делам о хищениях в карточной системе. Задержанные, например, не уничтожали талоны, принятые от магазинов и столовых, а получали на них продукты и продавали на рынке. По этой схеме в мае контролерами контрольно-учетных бюро в Коркино было похищено талонов на 167 килограммов мяса, 17 килограммов жиров, 18 килограммов крупы, 26 килограммов сахара и 30 килограммов хлеба. Этот случай описан в отчете как характерный для того периода», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В мае 1944 году в Карабаше милиция накрыла банду, промышлявшую грабежами и кражами. Все участники были вооружены до зубов: револьверы, финские ножи. Всего в группировку входило 11 человек. Все они были арестованы и предстали перед судом. Хоть армия и наступала — в ней находились дезертиры. Очень часто при задержании они оказывали вооруженное сопротивление. В июне 1944 года милиционеры Асеев и Ломакин в ЦПКиО задержали лейтенанта Красной армии. При себе военный имел револьвер. При установлении всех обстоятельств выяснилось, что он дезертировал с поля боя. В Миассе же дезертир успел сколотить целую банду. Преступники занимались нападениями на дома и госучреждения, доходило до убийств. Нейтрализовать группировку смог Михаил Лизунов. «Как выяснилось, во главе банды был бывший командир Красной армии, дезертир. По плану, разработанному Лизуновым, удалось вычислить банду и задержать ее на месте преступления», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Вскоре молодой опер накрыл еще одну банду, промышлявшую кражами. В Миассе они обнесли магазины на сумму около 100 тысяч рублей. Лизунов несколько суток проверял квартиры скупщиков и спекулянтов и наконец вышел на след воров. Все они были задержаны. «В военное время в южноуральской милиции проходили семинары и учебные сборы. Сами сотрудники отмечали, что после обучающих мероприятий всегда росли служебно-оперативные показатели. Прекрасные результаты давали семинары с участковыми уполномоченными. Так, после серии семинаров в 1944 году участковый уполномоченный 2 отделения милиции Магнитогорского ГО НКВД Чигин задержал 54 дезертира, участковый уполномоченный 3 отделения милиции тов. Дуга задержал 38 дезертиров, еще 63 дезертира задержали еще два участковых. В Златоусте милиционер Березин задержал 56 дезертиров оборонной промышленности и 19 воров. На счету у милиционера Исакова 20 дезертиров и 11 воров. 19 воров с краденными вещами и 4 дезертира задержал милиционер Хайбулов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Уровень преступности в стране не позволял милиционерам расслабляться. Они с честью выполняли свой долг перед Родиной. С какими преступлениями челябинские правоохранители боролись в победный 1945 год — в следующем выпуске.