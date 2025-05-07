В преддверии Дня Победы челябинские танкисты получили подарок от губернатора области Алексея Текслера — партию современной техники, включая квадрокоптеры и средства связи. Оборудование передано бойцам 19-го танкового полка. Это уже шестая подобная поставка им от региона, сообщили в пресс-службе правительства.
«В 19-м полку наши танковые батальоны именные, там в основном служат южноуральцы. Они так и называются — „Южный Урал“. Уже не первый раз передаем по заявке им все необходимое», — отметил Текслер.
Переданное оборудование включает в себя 13 квадрокоптеров, усилители сигнала, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и другие комплектующие. Технику принял командир взвода обеспечения танкового батальона Андрей Мелкозеров.
«Мы гордимся нашими земляками, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сейчас стоят на страже нашей Родины, защищают нашу страну. Низкий поклон ребятам и огромное спасибо вам. Уверен, что это оборудование поможет нам приблизить теперь уже новую Победу», — заявил глава региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!