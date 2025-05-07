07 мая 2025

Губернатор Текслер передал челябинским танкистам партию дронов и техники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Челябинской области Текслер передал современную технику челябинским бойцам СВО
Глава Челябинской области Текслер передал современную технику челябинским бойцам СВО Фото:

В преддверии Дня Победы челябинские танкисты получили подарок от губернатора области Алексея Текслера — партию современной техники, включая квадрокоптеры и средства связи. Оборудование передано бойцам 19-го танкового полка. Это уже шестая подобная поставка им от региона, сообщили в пресс-службе правительства.

«В 19-м полку наши танковые батальоны именные, там в основном служат южноуральцы. Они так и называются — „Южный Урал“. Уже не первый раз передаем по заявке им все необходимое», — отметил Текслер.

Переданное оборудование включает в себя 13 квадрокоптеров, усилители сигнала, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и другие комплектующие. Технику принял командир взвода обеспечения танкового батальона Андрей Мелкозеров.

«Мы гордимся нашими земляками, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сейчас стоят на страже нашей Родины, защищают нашу страну. Низкий поклон ребятам и огромное спасибо вам. Уверен, что это оборудование поможет нам приблизить теперь уже новую Победу», — заявил глава региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии Дня Победы челябинские танкисты получили подарок от губернатора области Алексея Текслера — партию современной техники, включая квадрокоптеры и средства связи. Оборудование передано бойцам 19-го танкового полка. Это уже шестая подобная поставка им от региона, сообщили в пресс-службе правительства. «В 19-м полку наши танковые батальоны именные, там в основном служат южноуральцы. Они так и называются — „Южный Урал“. Уже не первый раз передаем по заявке им все необходимое», — отметил Текслер. Переданное оборудование включает в себя 13 квадрокоптеров, усилители сигнала, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и другие комплектующие. Технику принял командир взвода обеспечения танкового батальона Андрей Мелкозеров. «Мы гордимся нашими земляками, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сейчас стоят на страже нашей Родины, защищают нашу страну. Низкий поклон ребятам и огромное спасибо вам. Уверен, что это оборудование поможет нам приблизить теперь уже новую Победу», — заявил глава региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...