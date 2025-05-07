07 мая 2025

В челябинском УФСБ вспомнили героев войны и открыли новую выставку. Фото

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В УФСБ по региону почтили память героев
В УФСБ по региону почтили память героев Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в УФСБ России по Челябинской области прошли торжественные мероприятия. В музее управления открыли выставку, посвященную подвигу чекистов. На одном из праздничных собраний начальник управления, генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, наградил отличившихся сотрудников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«В предпраздничные дни вспоминается история челябинского управления в годы войны, ведь более сотни чекистов, уйдя на фронт, прошли через боевые будни особых отделов и контрразведки „СМЕРШ“. В музее управления также открыта новая военная экспозиция. 8 мая прошло торжественное собрание, на котором начальник управления генерал-лейтенант Дмитрий Иванов и представитель совета ветеранов поздравили состав УФСБ с Днем Победы», — сообщили в в пресс-службе.

Иванов вручил ведомственные награды более чем 30 сотрудникам управления. А на новой выставке представили военную форму чекистов и пограничников, оружие и снаряжения, трофейные атрибуты немецких солдат. Некоторые из экспонатов сохранились с 40-х годов. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области поздравили всех жителей региона с Днем Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о подвиге советского народа.

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В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в УФСБ России по Челябинской области прошли торжественные мероприятия. В музее управления открыли выставку, посвященную подвигу чекистов. На одном из праздничных собраний начальник управления, генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, наградил отличившихся сотрудников, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В предпраздничные дни вспоминается история челябинского управления в годы войны, ведь более сотни чекистов, уйдя на фронт, прошли через боевые будни особых отделов и контрразведки „СМЕРШ“. В музее управления также открыта новая военная экспозиция. 8 мая прошло торжественное собрание, на котором начальник управления генерал-лейтенант Дмитрий Иванов и представитель совета ветеранов поздравили состав УФСБ с Днем Победы», — сообщили в в пресс-службе. Иванов вручил ведомственные награды более чем 30 сотрудникам управления. А на новой выставке представили военную форму чекистов и пограничников, оружие и снаряжения, трофейные атрибуты немецких солдат. Некоторые из экспонатов сохранились с 40-х годов. Сотрудники УФСБ России по Челябинской области поздравили всех жителей региона с Днем Победы, подчеркнув важность сохранения памяти о подвиге советского народа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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