07 мая 2025

Челябинские фермеры не стали поднимать цены на семенной картофель

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы стараются продать клубни до завершения посадок
Продавцы стараются продать клубни до завершения посадок Фото:

В разгар сезона посадки картофеля челябинские фермеры и садоводы не стали завышать цены на семенные клубни по сравнению с прошлым месяцем. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.

«Продам в Миассе семенной картофель сорт „Розара“ (семена не крупные). Очень вкусный. Цена за ведро 500 рублей. В Карталах продается сортовой картофель, 12-литровое ведро, за 400 рублей», — следует из многочисленных объявлений на сайте «Авито». 

Ранее в апреле фермеры продавали качественный семенной картофель за 500 рублей за ведро. В зависимости от города и сорта, цены за клубни могли также опускаться до 400 рублей. 

В регионе начинают садить картошку на майские праздники, когда почва прогревается до плюсовых температур. Традиционно основные посадки картошки заканчиваются к 20 мая. Как ранее сообщало издание URA.RU, в предстоящем сезоне аграрии Южного Урала отдают предпочтение розовому сорту картофеля «Аляска» и красному «Люкс».

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В разгар сезона посадки картофеля челябинские фермеры и садоводы не стали завышать цены на семенные клубни по сравнению с прошлым месяцем. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений. «Продам в Миассе семенной картофель сорт „Розара“ (семена не крупные). Очень вкусный. Цена за ведро 500 рублей. В Карталах продается сортовой картофель, 12-литровое ведро, за 400 рублей», — следует из многочисленных объявлений на сайте «Авито».  Ранее в апреле фермеры продавали качественный семенной картофель за 500 рублей за ведро. В зависимости от города и сорта, цены за клубни могли также опускаться до 400 рублей.  В регионе начинают садить картошку на майские праздники, когда почва прогревается до плюсовых температур. Традиционно основные посадки картошки заканчиваются к 20 мая. Как ранее сообщало издание URA.RU, в предстоящем сезоне аграрии Южного Урала отдают предпочтение розовому сорту картофеля «Аляска» и красному «Люкс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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