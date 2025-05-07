Челябинские фермеры не стали поднимать цены на семенной картофель

В разгар сезона посадки картофеля челябинские фермеры и садоводы не стали завышать цены на семенные клубни по сравнению с прошлым месяцем. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Продам в Миассе семенной картофель сорт „Розара“ (семена не крупные). Очень вкусный. Цена за ведро 500 рублей. В Карталах продается сортовой картофель, 12-литровое ведро, за 400 рублей», — следует из многочисленных объявлений на сайте «Авито».
Ранее в апреле фермеры продавали качественный семенной картофель за 500 рублей за ведро. В зависимости от города и сорта, цены за клубни могли также опускаться до 400 рублей.
В регионе начинают садить картошку на майские праздники, когда почва прогревается до плюсовых температур. Традиционно основные посадки картошки заканчиваются к 20 мая. Как ранее сообщало издание URA.RU, в предстоящем сезоне аграрии Южного Урала отдают предпочтение розовому сорту картофеля «Аляска» и красному «Люкс».
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