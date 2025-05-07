«День Победы в искусстве»: челябинские звезды назвали главные фильмы, песни и книги о войне. Видео

Известные челябинцы Ишмуратова, Ярушин и Петелин советуют произведения о войне

08 мая 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Известные челябинцы советуют посмотреть фильмы «Живые и мертвые», «Судьба человека», «Баллада о солдате» и другие Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Память о Великой Отечественной войне живет в искусстве. В преддверии 80-летия Победы челябинские знаменитости рассказали URA.RU, какие произведения о Великой Отечественной войне они считают самыми важными и почему их должен посмотреть, прочитать и услышать каждый. Дмитрий Петелин: «Лейтенантская проза пишет о войне с душой» Космонавт Петелин отдает предпочтение лейтенантской прозе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский космонавт-испытатель, выпускник ЮУрГУ (Челябинск) Дмитрий Петелин, отдает предпочтение книгам и фильмам, созданным участниками войны. «Я очень люблю так называемую лейтенантскую прозу. Константин Симонов и Юрий Бондарев — мои любимые авторы, которые просто и душевно пишут о Великой Отечественной войне», — рассказал Петелин. В кинематографе Дмитрий Петелин выделяет классические советские картины: «Батальоны просят огня» Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова (1985 год), «Они сражались за Родину» (1975) и «Судьба человека» (1959), снятые Сергеем Бондарчуком. «Это очень интересные, замечательные фильмы. Классика! Я бы сказал, классика — это мое любимое», — заключил космонавт. Светлана Ишмуратова: «В старых песнях о войне есть душа» Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, уроженка Златоуста Светлана Ишмуратова, трепетно относится к теме Великой Отечественной войны. Среди фильмов, которые она рекомендует к просмотру, особое место занимает картина «Живые и мертвые» (1964 год) Александра Столпера. Светлана Ишмуратова рассказала об эмоциях от фильма «Живые и мертвые» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU «Недавно пересмотрела этот фильм, очень переживала. В нем показаны самые первые дни войны, та неразбериха, и то, как важно организовать четкий план действий с самого начала», — рассказала URA.RU Ишмуратова. Еще один любимый фильм Светланы Ишмуратовой — «Небесный тихоход» (1945) Семена Тимошенко. «Обожаю все, что связано с летчиками», — призналась чемпионка. В списке любимых песен о войне у олимпийской чемпионки сразу несколько композиций. Одна из них — «День Победы» композитора Давида Тухманова и автора слов Владимира Харитонова. «Песню „День Победы“ я знаю с самого детства. Еще детьми старались подпевать, сидя на плечах у папы», — поделилась спортсменка. Также дорога ее сердцу песня «Темная ночь». «Композиция берет за душу. Вообще, в старых песнях о войне есть что-то особенное, слушаешь — и все чувства рождаются заново, ощущаешь гордость за нашу страну». Валерий Ярушин Валерий Ярушин считает шедевром песню «Темная ночь» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заслуженный артист РСФСР, уроженец Челябинска, основатель ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин, советует обратить внимание на фильмы, пронизанные духом времени и человечности. «Баллада о солдате» (1959) Григория Чухрая, по мнению Валерия Ярушина — это замечательный фильм, в котором показана великая любовь на фоне военного времени. Еще одна картина, рекомендованная к просмотру, — «Дом, в котором я живу» (1957) Льва Кулиджанова и Якова Сегеля. «Хоть война в фильме и не показана напрямую, он все равно о военном времени и о любви», — подчеркивает музыкант. Среди песен военных лет Валерий Ярушин выделяет не только известные шлягеры, но и композицию собственного коллектива — «Тишина». «Мы писали ее как обычную песню, и никто не ожидал, что она станет такой популярной. Лев Гуров (автор слов и композиции — прим. Ред.), к сожалению, уже ушедший от нас, тоже не предполагал такого успеха». Кроме того, Ярушин рекомендует послушать «Соловьи» в исполнении «Ариэль». А также и «Темную ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Память о Великой Отечественной войне живет в искусстве. В преддверии 80-летия Победы челябинские знаменитости рассказали URA.RU, какие произведения о Великой Отечественной войне они считают самыми важными и почему их должен посмотреть, прочитать и услышать каждый. Российский космонавт-испытатель, выпускник ЮУрГУ (Челябинск) Дмитрий Петелин, отдает предпочтение книгам и фильмам, созданным участниками войны. «Я очень люблю так называемую лейтенантскую прозу. Константин Симонов и Юрий Бондарев — мои любимые авторы, которые просто и душевно пишут о Великой Отечественной войне», — рассказал Петелин. В кинематографе Дмитрий Петелин выделяет классические советские картины: «Батальоны просят огня» Владимира Чеботарева и Александра Боголюбова (1985 год), «Они сражались за Родину» (1975) и «Судьба человека» (1959), снятые Сергеем Бондарчуком. «Это очень интересные, замечательные фильмы. Классика! Я бы сказал, классика — это мое любимое», — заключил космонавт. Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, уроженка Златоуста Светлана Ишмуратова, трепетно относится к теме Великой Отечественной войны. Среди фильмов, которые она рекомендует к просмотру, особое место занимает картина «Живые и мертвые» (1964 год) Александра Столпера. «Недавно пересмотрела этот фильм, очень переживала. В нем показаны самые первые дни войны, та неразбериха, и то, как важно организовать четкий план действий с самого начала», — рассказала URA.RU Ишмуратова. Еще один любимый фильм Светланы Ишмуратовой — «Небесный тихоход» (1945) Семена Тимошенко. «Обожаю все, что связано с летчиками», — призналась чемпионка. В списке любимых песен о войне у олимпийской чемпионки сразу несколько композиций. Одна из них — «День Победы» композитора Давида Тухманова и автора слов Владимира Харитонова. «Песню „День Победы“ я знаю с самого детства. Еще детьми старались подпевать, сидя на плечах у папы», — поделилась спортсменка. Также дорога ее сердцу песня «Темная ночь». «Композиция берет за душу. Вообще, в старых песнях о войне есть что-то особенное, слушаешь — и все чувства рождаются заново, ощущаешь гордость за нашу страну». Заслуженный артист РСФСР, уроженец Челябинска, основатель ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин, советует обратить внимание на фильмы, пронизанные духом времени и человечности. «Баллада о солдате» (1959) Григория Чухрая, по мнению Валерия Ярушина — это замечательный фильм, в котором показана великая любовь на фоне военного времени. Еще одна картина, рекомендованная к просмотру, — «Дом, в котором я живу» (1957) Льва Кулиджанова и Якова Сегеля. «Хоть война в фильме и не показана напрямую, он все равно о военном времени и о любви», — подчеркивает музыкант. Среди песен военных лет Валерий Ярушин выделяет не только известные шлягеры, но и композицию собственного коллектива — «Тишина». «Мы писали ее как обычную песню, и никто не ожидал, что она станет такой популярной. Лев Гуров (автор слов и композиции — прим. Ред.), к сожалению, уже ушедший от нас, тоже не предполагал такого успеха». Кроме того, Ярушин рекомендует послушать «Соловьи» в исполнении «Ариэль». А также и «Темную ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.