В Сосновском районе Челябинской области силовики обнаружили нелегальную молельную комнату. В ходе профилактических рейдов были проверены места концентрации иностранцев.
«При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. По данному факту возбуждено административное расследование в рамках статьи 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Очередное профилактическое мероприятие было организовано сотрудниками регионального управления ФСБ России и областного главка полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, а также при участии представителей военного комиссариата. В рамках рейдов проверили 72 иностранных гражданина. В целом в поле зрения правоохранительных органов попали 320 человек. Сотрудники военного комиссариата вручили 13 повесток для постановки на воинский учет. В конце декабря 2024 года на этом же складе уже закрывали нелегальную молельную комнату.
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