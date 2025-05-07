07 мая 2025

Под Челябинском обнаружили нелегальную молельную комнату. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальная молельная комната была найдена на складе
Нелегальная молельная комната была найдена на складе Фото:

В Сосновском районе Челябинской области силовики обнаружили нелегальную молельную комнату. В ходе профилактических рейдов были проверены места концентрации иностранцев.

«При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. По данному факту возбуждено административное расследование в рамках статьи 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Очередное профилактическое мероприятие было организовано сотрудниками регионального управления ФСБ России и областного главка полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, а также при участии представителей военного комиссариата. В рамках рейдов проверили 72 иностранных гражданина. В целом в поле зрения правоохранительных органов попали 320 человек. Сотрудники военного комиссариата вручили 13 повесток для постановки на воинский учет. В конце декабря 2024 года на этом же складе уже закрывали нелегальную молельную комнату. 

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В Сосновском районе Челябинской области силовики обнаружили нелегальную молельную комнату. В ходе профилактических рейдов были проверены места концентрации иностранцев. «При проверке складских помещений силовики выявили в одном из подсобных помещений нелегально действующую молельную комнату. По данному факту возбуждено административное расследование в рамках статьи 5.26 КоАП РФ („Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях“)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Очередное профилактическое мероприятие было организовано сотрудниками регионального управления ФСБ России и областного главка полиции при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, а также при участии представителей военного комиссариата. В рамках рейдов проверили 72 иностранных гражданина. В целом в поле зрения правоохранительных органов попали 320 человек. Сотрудники военного комиссариата вручили 13 повесток для постановки на воинский учет. В конце декабря 2024 года на этом же складе уже закрывали нелегальную молельную комнату. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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