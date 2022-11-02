Курганцы успели слепить снеговиков из первого снега. Фото

03 ноября 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Своим творчеством жители Курганской области поделились в соцсетях (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Курганской области выкладывают в сеть фотографии снеговиков, которых они успели слепить из снега, выпавшего днем 2 ноября. По словам авторов постов, снежинки быстро таяли, долго не задерживаясь на поверхностях. «Первый пошел! Ночью прогнозируют гололед, будьте осторожны», — предупреждает Елена Камшилова. Автор поста выложила свою версию снеговика в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». О том, что в Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды, включая образование гололедицы, URA.RU писало ранее. Синоптики предупреждали о дожде, переходящем в снег, с сильными порывы ветра и понижении температуры до -7 градусов. Лепка снеговика или снежной бабы — это зимняя забава, зародившаяся очень давно Фото: telegram-канал «Курган | Курганские.ру» Пользователи соцсети оценили старания курганца, разместившего маленького снеговика на капоте машины Фото: VK «Инцидент | Курган»

Жители Курганской области выкладывают в сеть фотографии снеговиков, которых они успели слепить из снега, выпавшего днем 2 ноября. По словам авторов постов, снежинки быстро таяли, долго не задерживаясь на поверхностях. «Первый пошел! Ночью прогнозируют гололед, будьте осторожны», — предупреждает Елена Камшилова. Автор поста выложила свою версию снеговика в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». О том, что в Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды, включая образование гололедицы, URA.RU писало ранее. Синоптики предупреждали о дожде, переходящем в снег, с сильными порывы ветра и понижении температуры до -7 градусов.