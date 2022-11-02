02 ноября 2022

Курганцы успели слепить снеговиков из первого снега. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, снеговик, снег, растение
Своим творчеством жители Курганской области поделились в соцсетях (архивное фото) Фото:

Жители Курганской области выкладывают в сеть фотографии снеговиков, которых они успели слепить из снега, выпавшего днем 2 ноября. По словам авторов постов, снежинки быстро таяли, долго не задерживаясь на поверхностях.

«Первый пошел! Ночью прогнозируют гололед, будьте осторожны», — предупреждает Елена Камшилова. Автор поста выложила свою версию снеговика в telegram-канале «Курган — Курганские.ру».

О том, что в Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды, включая образование гололедицы, URA.RU писало ранее. Синоптики предупреждали о дожде, переходящем в снег, с сильными порывы ветра и понижении температуры до -7 градусов.

Лепка снеговика или снежной бабы — это зимняя забава, зародившаяся очень давно
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Жители Курганской области выкладывают в сеть фотографии снеговиков, которых они успели слепить из снега, выпавшего днем 2 ноября. По словам авторов постов, снежинки быстро таяли, долго не задерживаясь на поверхностях. «Первый пошел! Ночью прогнозируют гололед, будьте осторожны», — предупреждает Елена Камшилова. Автор поста выложила свою версию снеговика в telegram-канале «Курган — Курганские.ру». О том, что в Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды, включая образование гололедицы, URA.RU писало ранее. Синоптики предупреждали о дожде, переходящем в снег, с сильными порывы ветра и понижении температуры до -7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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