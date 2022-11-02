В Свердловской области неделю разыскивают пропавшего мужчину. Фото

03 ноября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Волонтеры подключились к поискам пропавшего мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Бобровский (Свердловская область) пропал 37-летний Евгений Загоскин. Он бесследно исчез 28 октября. Информацию о мужчине разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти Загоскина Евгения! С 28 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Поисковики отмечают, что рост Евгения — 170 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку, спортивные штаны, черно-белую кофту и кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Мужчина бесследно пропал 28 октября Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Бобровский (Свердловская область) пропал 37-летний Евгений Загоскин. Он бесследно исчез 28 октября. Информацию о мужчине разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти Загоскина Евгения! С 28 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Поисковики отмечают, что рост Евгения — 170 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку, спортивные штаны, черно-белую кофту и кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.