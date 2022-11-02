Волонтеры подключились к поискам пропавшего мужчины
В поселке Бобровский (Свердловская область) пропал 37-летний Евгений Загоскин. Он бесследно исчез 28 октября. Информацию о мужчине разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Помогите найти Загоскина Евгения! С 28 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Поисковики отмечают, что рост Евгения — 170 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку, спортивные штаны, черно-белую кофту и кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Мужчина бесследно пропал 28 октября
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