02 ноября 2022

В Свердловской области неделю разыскивают пропавшего мужчину. Фото

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Волонтеры подключились к поискам пропавшего мужчины Фото:

В поселке Бобровский (Свердловская область) пропал 37-летний Евгений Загоскин. Он бесследно исчез 28 октября. Информацию о мужчине разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти Загоскина Евгения! С 28 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Поисковики отмечают, что рост Евгения — 170 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку, спортивные штаны, черно-белую кофту и кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Мужчина бесследно пропал 28 октября
Фото:

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В поселке Бобровский (Свердловская область) пропал 37-летний Евгений Загоскин. Он бесследно исчез 28 октября. Информацию о мужчине разместили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти Загоскина Евгения! С 28 октября его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Поисковики отмечают, что рост Евгения — 170 сантиметров, у него темно-русые волосы и карие глаза. Мужчина был одет в черную куртку, спортивные штаны, черно-белую кофту и кроссовки. Если вам что-то известно о местонахождении Евгения, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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