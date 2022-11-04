04 ноября 2022

Глава МИД ФРГ Бербок: страны G7 отказались от своих задач ради Украины

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины
Страны G7 направили все силы на помощь Украине (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны «Большой семерки» отказались от многих собственных задач и направили все силы на помощь Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в Мюнстере.

«Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», — сказала Бербок журналистам. Так же она напомнила, что Украине за последние месяцы была оказана миллиардная помощь как в гуманитарной, так и в военной и финансовой сферах.

Ранее сообщалось, что Германия планирует снабжать Киев оружием еще несколько месяцев. Глава МИД Германии видит важность поставок на юге и востоке Украины, поэтому готовы продолжать поставки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.

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Страны «Большой семерки» отказались от многих собственных задач и направили все силы на помощь Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в Мюнстере. «Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», — сказала Бербок журналистам. Так же она напомнила, что Украине за последние месяцы была оказана миллиардная помощь как в гуманитарной, так и в военной и финансовой сферах. Ранее сообщалось, что Германия планирует снабжать Киев оружием еще несколько месяцев. Глава МИД Германии видит важность поставок на юге и востоке Украины, поэтому готовы продолжать поставки. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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