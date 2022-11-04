Глава МИД ФРГ Бербок: страны G7 отказались от своих задач ради Украины

05 ноября 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Страны G7 направили все силы на помощь Украине (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны «Большой семерки» отказались от многих собственных задач и направили все силы на помощь Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в Мюнстере. «Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», — сказала Бербок журналистам. Так же она напомнила, что Украине за последние месяцы была оказана миллиардная помощь как в гуманитарной, так и в военной и финансовой сферах. Ранее сообщалось, что Германия планирует снабжать Киев оружием еще несколько месяцев. Глава МИД Германии видит важность поставок на юге и востоке Украины, поэтому готовы продолжать поставки. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.

Страны «Большой семерки» отказались от многих собственных задач и направили все силы на помощь Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече в Мюнстере. «Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи», — сказала Бербок журналистам. Так же она напомнила, что Украине за последние месяцы была оказана миллиардная помощь как в гуманитарной, так и в военной и финансовой сферах. Ранее сообщалось, что Германия планирует снабжать Киев оружием еще несколько месяцев. Глава МИД Германии видит важность поставок на юге и востоке Украины, поэтому готовы продолжать поставки. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав Российской Федерации.