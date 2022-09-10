Глава МИД ФРГ Бербок назвала сроки прекращения поставок оружия Киеву

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия намерена снабжать Киев оружием еще несколько месяцев

11 сентября 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Германия пообещала Украине военную помощь на протяжении еще нескольких месяцев Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время поездки в Киев озвучила планы по дальнейшей поддержке Украины вооружением. По ее словам, оказывать ВСУ военную помощь власти ФРГ намерены еще несколько месяцев. «На юге и востоке Украины очевидна важность поставки вооружения. Поэтому в течение нескольких месяцев нам нужно продолжать снабжать страну оружием», — сказала Бербок в интервью телеканалу RTL. На поездку главы МИД в столицу Украины уже отреагировали жители Германии. В частности, читатели издания Die Welt (заблокировано в РФ) обрушились на Бербок с критикой. Они посоветовали ей оставаться в Киеве и не возвращаться домой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Бербок в Киев — это обновленная концепция Евросоюза по развитию туризма в действии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время поездки в Киев озвучила планы по дальнейшей поддержке Украины вооружением. По ее словам, оказывать ВСУ военную помощь власти ФРГ намерены еще несколько месяцев. «На юге и востоке Украины очевидна важность поставки вооружения. Поэтому в течение нескольких месяцев нам нужно продолжать снабжать страну оружием», — сказала Бербок в интервью телеканалу RTL. На поездку главы МИД в столицу Украины уже отреагировали жители Германии. В частности, читатели издания Die Welt (заблокировано в РФ) обрушились на Бербок с критикой. Они посоветовали ей оставаться в Киеве и не возвращаться домой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Бербок в Киев — это обновленная концепция Евросоюза по развитию туризма в действии.