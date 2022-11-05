05 ноября 2022
04 ноября 2022

Мэр из ХМАО провел выходной с бизнесменами и общественниками

Мэр из ХМАО Буренков в выходной побывал на муниципальных объектах и провел рабочие встречи
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах во время визита на Алтай. Горно-Алтайск, депутат, чиновник, губернатор, томенко виктор
Евгений Буренков 6 ноября встретился с предпринимателями и общественниками (фото из архива) Фото:

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков 6 ноября встретился с предпринимателями и общественниками и совершил объезд муниципальных объектов. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня провел ряд рабочих встреч с представителями бизнеса и общественности. Проехал посмотрел ряд муниципальных объектов, провел рабочее совещание по вопросам ремонта муниципальных учреждений», — рассказал Буренков.

Глава также анонсировал проведение прямого эфира в социальных сетях. В его рамках он ответит на вопросы жителей. О дате эфира Буренков сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Мэр Нового Уренгоя отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и в выходной совершил осмотр проблемных объектов в городе.

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Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков 6 ноября встретился с предпринимателями и общественниками и совершил объезд муниципальных объектов. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня провел ряд рабочих встреч с представителями бизнеса и общественности. Проехал посмотрел ряд муниципальных объектов, провел рабочее совещание по вопросам ремонта муниципальных учреждений», — рассказал Буренков. Глава также анонсировал проведение прямого эфира в социальных сетях. В его рамках он ответит на вопросы жителей. О дате эфира Буренков сообщит дополнительно. Ранее сообщалось, что глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Мэр Нового Уренгоя отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и в выходной совершил осмотр проблемных объектов в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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