Мэр из ХМАО провел выходной с бизнесменами и общественниками

Мэр из ХМАО Буренков в выходной побывал на муниципальных объектах и провел рабочие встречи

06 ноября 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

Евгений Буренков 6 ноября встретился с предпринимателями и общественниками (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков 6 ноября встретился с предпринимателями и общественниками и совершил объезд муниципальных объектов. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня провел ряд рабочих встреч с представителями бизнеса и общественности. Проехал посмотрел ряд муниципальных объектов, провел рабочее совещание по вопросам ремонта муниципальных учреждений», — рассказал Буренков. Глава также анонсировал проведение прямого эфира в социальных сетях. В его рамках он ответит на вопросы жителей. О дате эфира Буренков сообщит дополнительно. Ранее сообщалось, что глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Мэр Нового Уренгоя отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и в выходной совершил осмотр проблемных объектов в городе.

Глава Советского района (ХМАО) Евгений Буренков 6 ноября встретился с предпринимателями и общественниками и совершил объезд муниципальных объектов. Об этом мэр сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня провел ряд рабочих встреч с представителями бизнеса и общественности. Проехал посмотрел ряд муниципальных объектов, провел рабочее совещание по вопросам ремонта муниципальных учреждений», — рассказал Буренков. Глава также анонсировал проведение прямого эфира в социальных сетях. В его рамках он ответит на вопросы жителей. О дате эфира Буренков сообщит дополнительно. Ранее сообщалось, что глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Мэр Нового Уренгоя отреагировал на комментарий подписчика в социальной сети и в выходной совершил осмотр проблемных объектов в городе.