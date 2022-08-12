Мэр из ХМАО провел выходной на стройках

Глава Мегиона Олег Дейнека посетил строительные объекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«В Мегионе проведено контрольное мероприятие с выездом на городские объекты, где ведутся работы по строительству и благоустройству. Участие приняли депутаты городской Думы из фракции „Единой России“, члены местных общественных организаций и инициативных групп, представители подрядных организаций», — сообщает пресс-служба.

Особое внимание Дейнека уделил центру социального обслуживания населения. Объект долго был «заморожен», ввод здания в эксплуатацию планируется на май 2023 года, о чем мэру рассказал руководитель проекта от компании «МС-Групп» Александр Ширинкин.

Также комиссия оценила ход работ по строительству «Мега. Парка». Здесь выявлено отставание от графика, но ситуация на контроле.

Ранее URA.RU рассказало о подключении к энергосетям экопроекта на берегу реки Мега. Там появятся места отдыха для жителей Нижневартовска и близлежащих городов.