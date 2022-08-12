12 августа 2022

Мэр из ХМАО провел выходной на стройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , каменщик, строитель, рабочий, кладка кирпича, стройка
Глава Мегиона Олег Дейнека посетил строительные объекты Фото:

Глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте.

«В Мегионе проведено контрольное мероприятие с выездом на городские объекты, где ведутся работы по строительству и благоустройству. Участие приняли депутаты городской Думы из фракции „Единой России“, члены местных общественных организаций и инициативных групп, представители подрядных организаций», — сообщает пресс-служба.

Особое внимание Дейнека уделил центру социального обслуживания населения. Объект долго был «заморожен», ввод здания в эксплуатацию планируется на май 2023 года, о чем мэру рассказал руководитель проекта от компании «МС-Групп» Александр Ширинкин.

Также комиссия оценила ход работ по строительству «Мега. Парка». Здесь выявлено отставание от графика, но ситуация на контроле.

Ранее URA.RU рассказало о подключении к энергосетям экопроекта на берегу реки Мега. Там появятся места отдыха для жителей Нижневартовска и близлежащих городов.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Глава администрации Мегиона Олег Дейнека, в составе комиссии, совершил объезд строящихся городских объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на официальном сайте. «В Мегионе проведено контрольное мероприятие с выездом на городские объекты, где ведутся работы по строительству и благоустройству. Участие приняли депутаты городской Думы из фракции „Единой России“, члены местных общественных организаций и инициативных групп, представители подрядных организаций», — сообщает пресс-служба. Особое внимание Дейнека уделил центру социального обслуживания населения. Объект долго был «заморожен», ввод здания в эксплуатацию планируется на май 2023 года, о чем мэру рассказал руководитель проекта от компании «МС-Групп» Александр Ширинкин. Также комиссия оценила ход работ по строительству «Мега. Парка». Здесь выявлено отставание от графика, но ситуация на контроле. Ранее URA.RU рассказало о подключении к энергосетям экопроекта на берегу реки Мега. Там появятся места отдыха для жителей Нижневартовска и близлежащих городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...