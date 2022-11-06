Московского чиновника, задержанного ФСБ, оставили за решеткой в Челябинске

Андрей Микитась пробудет в СИЗО до 24 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинский областной суд 7 ноября не удовлетворил апелляцию адвоката заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася об изменении меры пресечения своему подзащитному. Как сообщили в пресс-службе суда, чиновник пробудет под стражей минимум до 24 декабря.

«Суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда в отношении Андрея Микитася. Он пробудет под стражей до 24 декабря 2022 года», — сообщили URA.RU в суде.

Там отметили, что это уже не первая попытка стороны защиты обжаловать решение суда. Ранее юристы просили для Микитася вообще отменить решение суда или заменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества. Апелляции были рассмотрены в областном суде, но решение оставили без изменений.

Микитась был задержан в апреле этого года сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в получении взятки на сумму 2,6 млн рублей. По версии следствия, Микитась получал взятки от представителей нескольких организаций за выделение им крупных грантов. Посредником в этой двухходовке выступил руководитель местного отделения фонда инноваций Всеволод Скремета.