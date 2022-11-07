Самолет, летящий из Стамбула в Екатеринбург, экстренно садится в Сочи из-за разгерметизации

На борту самолета находятся 100 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пассажирский самолет, летящий из Стамбула в Екатеринбург готовится к экстренной посадке в Сочи из-за разгерметизации салона. На борту находятся 100 человек, пояснили в экстренных службах.

«Самолет, выполняющий рейс из Стамбула в Екатеринбург, на борту которого находятся 100 человек, готовится к аварийной посадке в Сочи. В салоне произошла разгерметизация», — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что на место ожидаемой посадки самолета направлено две бригады скорой помощи. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. На данный момент ответ не поступил.

Обновлено 8 ноября в 01:04 (23:04 МСК). Самолет, выполняющий рейс Стамбул-Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи после сообщения о разгерметизации салона. Об этом сообщает ТАСС.