В Перми депутаты разрешили бесплатно отдать землю в краевую собственность

На Карпинского идет реконструкция улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская городская дума разрешила администрации города передать безвозмездно в собственность края автодорожный путепровод через железнодорожные пути, дорогу и два земельных участка, расположенных на улице Карпинского. Соответствующий документ расположен на портале городской думы.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края: автодорожный путепровод через железнодорожные пути по ул. Карпинского протяженностью 33 метра, дорогу протяженностью 696 метров. А также земельный участок площадью 17 462 квадратных метров по улице Карпинского от Столбовой до Стахановской и участок, площадью 3 328 квадратов на улице Карпинского», — сказано в документе.

В Перми идет реконструкция улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов. Ранее URA.RU сообщало, что для проведения необходимых работ, мэрия изымает участки и дома по адресам улица Карпинского 21 и 23.