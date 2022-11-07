07 ноября 2022

В Перми депутаты разрешили бесплатно отдать землю в краевую собственность

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы. Курган, улица коли мяготина, ремонт дороги, ремонтные работы
На Карпинского идет реконструкция улицы Фото:

Пермская городская дума разрешила администрации города передать безвозмездно в собственность края автодорожный путепровод через железнодорожные пути, дорогу и два земельных участка, расположенных на улице Карпинского. Соответствующий документ расположен на портале городской думы.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края: автодорожный путепровод через железнодорожные пути по ул. Карпинского протяженностью 33 метра, дорогу протяженностью 696 метров. А также земельный участок площадью 17 462 квадратных метров по улице Карпинского от Столбовой до Стахановской и участок, площадью 3 328 квадратов на улице Карпинского», — сказано в документе.

В Перми идет реконструкция улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов. Ранее URA.RU сообщало, что для проведения необходимых работ, мэрия изымает участки и дома по адресам улица Карпинского 21 и 23.

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Пермская городская дума разрешила администрации города передать безвозмездно в собственность края автодорожный путепровод через железнодорожные пути, дорогу и два земельных участка, расположенных на улице Карпинского. Соответствующий документ расположен на портале городской думы. «Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края: автодорожный путепровод через железнодорожные пути по ул. Карпинского протяженностью 33 метра, дорогу протяженностью 696 метров. А также земельный участок площадью 17 462 квадратных метров по улице Карпинского от Столбовой до Стахановской и участок, площадью 3 328 квадратов на улице Карпинского», — сказано в документе. В Перми идет реконструкция улицы Карпинского от Мира до шоссе Космонавтов. Ранее URA.RU сообщало, что для проведения необходимых работ, мэрия изымает участки и дома по адресам улица Карпинского 21 и 23.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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