В боях с ВСУ погиб военнослужащий Алексей Татауров из Пермского края

Бойца проводят в последний путь 28 августа
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Алексей Татауров из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Суксунского округа.
«На СВО погиб наш земляк Алексей Татауров. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким военнослужащего», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом проведут в селе Ключи 28 августа. Церемония в храме в честь Воскресения Христова начнется в 12:00.
О гибели военнослужащего сообщили власти
