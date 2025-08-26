26 августа 2025

Пермский депутат Гараев поймал крупного судака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат не стал раскрывать место ловли
Депутат не стал раскрывать место ловли Фото:

Депутат Пермской городской думы Эдуард Гараев выловил крупного судака. Вес рыбы составил 4,5 килограмма, рассказал он корреспонденту URA.RU.

«Судак весит 4,5 килограмма», — отметил Гараев. Он добавил, что по сложившейся традиции настоящие рыбаки, не раскрывают свои излюбленные места для ловли.

Ранее URA.RU писало про пермяка, который вылови в Каме большого сома. Вес рыбы превысил 40 килограммов. До этого в схватке с 70-килогамовым гигантом возле Воткинского водохранилища вышел победителем другой пермяк.

Эдуард Гараев выловил клыкастого хищника
Эдуард Гараев выловил клыкастого хищника
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Пермской городской думы Эдуард Гараев выловил крупного судака. Вес рыбы составил 4,5 килограмма, рассказал он корреспонденту URA.RU. «Судак весит 4,5 килограмма», — отметил Гараев. Он добавил, что по сложившейся традиции настоящие рыбаки, не раскрывают свои излюбленные места для ловли. Ранее URA.RU писало про пермяка, который вылови в Каме большого сома. Вес рыбы превысил 40 килограммов. До этого в схватке с 70-килогамовым гигантом возле Воткинского водохранилища вышел победителем другой пермяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...