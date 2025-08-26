Депутат не стал раскрывать место ловли
Депутат Пермской городской думы Эдуард Гараев выловил крупного судака. Вес рыбы составил 4,5 килограмма, рассказал он корреспонденту URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСом или щука: какую пермскую рыбу полезнее съесть
«Судак весит 4,5 килограмма», — отметил Гараев. Он добавил, что по сложившейся традиции настоящие рыбаки, не раскрывают свои излюбленные места для ловли.
Ранее URA.RU писало про пермяка, который вылови в Каме большого сома. Вес рыбы превысил 40 килограммов. До этого в схватке с 70-килогамовым гигантом возле Воткинского водохранилища вышел победителем другой пермяк.
Эдуард Гараев выловил клыкастого хищника
