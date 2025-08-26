Шоу Вани Дмитриенко в Перми перенесли из клуба во дворец спорта

Пермский концерт популярного певца Вани Дмитриенко в Перми перенесли из клуба «Свобода» в УДС «Молот», который вмещает гораздо больше зрителей. Ранее фанаты смели все билеты на шоу, но многим мест не досталось.
«Концерт в Перми — УДС „Молот“», — указано на сайте артиста. Цена билетов не изменилась.
Ранее URA.RU рассказывало, что все места на шоу Дмитриенко в клубе «Свобода» закончились за месяц до выступления. Зал «Свободы» вмещает 1 200 человек, а УДС «Молот» — до 7 000. Ваня Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. В сентябре артист отправляется в большой тур по городам России.
