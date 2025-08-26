Турагент назвала самые популярные туры у пермяков в бархатный сезон

В сентябре 2025 года жители Перми предпочитают отдыхать в Абхазии и Дагестане. Из зарубежных направлений пользуются спросом Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и вьетнамский курорт Нячанг. Об этом URA.RU рассказала руководитель пермского турагентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«По России в сентябре больше всего пользуются популярностью туры в Абхазию и Дагестан. Также можно выделить Санкт-Петербург и Ленинградскую область, так как туда есть недорогие путевки на выходные. Из зарубежных курортов чаще выбирают ОАЭ, Египет, Вьетнам и Таиланд. Последнее направление пользуется спросом, так как цены на него ниже, чем в высокий сезон», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства.
Турагент добавила, что спрос на популярные курорты Сочи в последнее время снизился. Туристы выбирают это направление в последнюю очередь. При этом пермяки начали спрашивать туры на Алтай. Интерес путешественников стимулировал старт полетной программы из Перми в Горно-Алтайск.
По мнению собеседницы агентства, туристам для отпуска в сентябре стоит рассмотреть Катар. В это время там не так жарко как летом, и цены снижаются. Такая же ситуация в ОАЭ и Египте. Таиланд и Вьетнам тоже стоит посетить в сентябре, так как в этих направлениях начинается сухой сезон, и туры стоят недорого. Что же касается Турции, многие туристы стали жаловаться на сервис в отелях среднего сегмента. Если нет возможности купить тур в премиум отель, лучше выбрать Египет. К тому же цены на Турцию в сентябре не снижаются, отметила турагент.
Алина Балыбердина добавила, что в сентябре выгоднее ехать в отпуск до 7-10 сентября. Цены на путевки в этот период падают на 20-30%. Так, тур в Египет на 10 дней в четырехзвездочный отель стоит 120 тысяч на двоих. Для сравнения, летом их продавали за 150-160 тысяч рублей. «Многие туристы отказываются лететь в начале сентября, чтобы дать ребенку адаптироваться к школе. И покупают путевки на вторую половину сентября. Поэтому после 10 сентября спрос на туры возрастает, а вслед за ним и цены», — добавила турагент.
