26 августа 2025

Больше не будет сетчатых контейнеров: в Перми свернули проект по раздельному сбору отходов

Частные операторы закрыли проект по раздельному сбору мусора в Перми
Сетчатые контейнеры предписали вывезти с городских площадок
Сетчатые контейнеры предписали вывезти с городских площадок Фото:

В Перми свернули проект по раздельному сбору бытовых отходов. Частные компании «Буматика» и «Титан» получили распоряжения властей — убрать сетчатые контейнеры с мусорных площадок.

«Проект закрыли из-за недостаточного финансирования и высоких процентных ставок. Не хватает денег, чтобы содержать и вывозить сортируемый мусор», — приводит заявление пресс-службы перерабатывающей компании «Буматика» портал Properm.

Проект просуществовал восемь лет. Сейчас операторы намерены сосредоточиться на развитии глубокой переработки полимерных отходов, стекла, материалов из древесины и строительного мусора.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагино запустили в работу новую мусоросортировочную линию, рассчитанную на переработку до 25 тысяч тонн отходов ежегодно. Это первый объект такого плана на западе Прикамья.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

