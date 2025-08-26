Разговор за рулем обошелся пермяку в миллион рублей

Жителю Пермского края судебные разбирательства после ДТП обошлись в сумму 1 миллион рублей. Инцидент произошел после того, как водитель автомобиля Datsun on-DO во время движения отвлекся на разговор с пассажиркой, что привело к нарушению ПДД. Мужчина выехал на встречную полосу, а затем, пытаясь исправить ошибку и уйти на обочину, столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.
«В результате аварии находившиеся в Hyundai мужчина и женщина получили травмы средней и тяжелой степени тяжести и были доставлены в больницу. Вследствие произошедшего женщина, недавно родившая ребенка, оказалась не в состоянии осуществлять за ним уход и была вынуждена передавать малыша родственникам на время прохождения процедур. Мужчина был вынужден отказаться от дополнительного заработка, что негативно сказалось на финансовом положении семьи. Кроме того, оба участника аварии долгое время испытывали физические боли от полученных травм», — сообщает ГУ ФССП по Пермскому краю на официальном сайте.
Суд первой инстанции признал обоснованность требований истцов и постановил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей каждому. Не согласившись с данным решением, ответчик обжаловал его в Пермском краевом суде, настаивая на снижении суммы компенсации. Он указывал на отсутствие доказательств невозможности временного трудоустройства у потерпевших, а также короткий срок их пребывания в стационаре относительно заявленного ущерба. Однако апелляционная инстанция отклонила эти аргументы.
После приговора суда должник не спешил исполнять судебное решение, что вынудило судебного пристава арестовать его счета. Мера позволила полностью компенсировать ущерб пострадавшим.
