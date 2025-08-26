26 августа 2025

Итоговое решение о переименовании четырех деревень под Пермью примут в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На территории избавляются от дублирующих названий населенных пунктов
На территории избавляются от дублирующих названий населенных пунктов Фото:

Краевые парламентарии рассмотрят проект закона о переименовании четырех деревень в Пермском округе. Документ внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится в сентябре.

«Депутаты заксобрания региона рассмотрят предложение главы округа об изменении названий деревень. В бывшем Югo-Kaмcкoм сельском поселении Берег Камы будет называться Нижний Берег Камы, а деревня Заречная — Малая Заречная. Бyлaнки бывшего Зaбoлoтcкoro поселения переименуют в Малые Бyлaнки, а Ключики бывшего Пaльникoвcкoro поселения — в Малые Ключики», — указано в тексте законопроекта.

Местные власти приняли соответствующее решение в конце прошлого года, получив предварительное согласие жителей населенных пунктов. Данная мера вызвана необходимостью устранить путаницу, которая возникла после образования муниципального округа. В результате объединения в одно административно-территориальное образование деревни с одинаковыми названиями, ранее входившие в различные сельские поселения, оказались на одной территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Краевые парламентарии рассмотрят проект закона о переименовании четырех деревень в Пермском округе. Документ внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится в сентябре. «Депутаты заксобрания региона рассмотрят предложение главы округа об изменении названий деревень. В бывшем Югo-Kaмcкoм сельском поселении Берег Камы будет называться Нижний Берег Камы, а деревня Заречная — Малая Заречная. Бyлaнки бывшего Зaбoлoтcкoro поселения переименуют в Малые Бyлaнки, а Ключики бывшего Пaльникoвcкoro поселения — в Малые Ключики», — указано в тексте законопроекта. Местные власти приняли соответствующее решение в конце прошлого года, получив предварительное согласие жителей населенных пунктов. Данная мера вызвана необходимостью устранить путаницу, которая возникла после образования муниципального округа. В результате объединения в одно административно-территориальное образование деревни с одинаковыми названиями, ранее входившие в различные сельские поселения, оказались на одной территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...