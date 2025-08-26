Итоговое решение о переименовании четырех деревень под Пермью примут в сентябре

Краевые парламентарии рассмотрят проект закона о переименовании четырех деревень в Пермском округе. Документ внесен в повестку пленарного заседания, которое состоится в сентябре.
«Депутаты заксобрания региона рассмотрят предложение главы округа об изменении названий деревень. В бывшем Югo-Kaмcкoм сельском поселении Берег Камы будет называться Нижний Берег Камы, а деревня Заречная — Малая Заречная. Бyлaнки бывшего Зaбoлoтcкoro поселения переименуют в Малые Бyлaнки, а Ключики бывшего Пaльникoвcкoro поселения — в Малые Ключики», — указано в тексте законопроекта.
Местные власти приняли соответствующее решение в конце прошлого года, получив предварительное согласие жителей населенных пунктов. Данная мера вызвана необходимостью устранить путаницу, которая возникла после образования муниципального округа. В результате объединения в одно административно-территориальное образование деревни с одинаковыми названиями, ранее входившие в различные сельские поселения, оказались на одной территории.
