Преемника главы Нытвы лично назначит губернатор Пермского края

Временно исполняющий обязанности руководителя Нытвенского муниципального округа будет назначен на основании указа губернатора Пермского края. Проект соответствующего нормативного акта размещен на официальном портале регионального правительства.
«С 18 сентября 2025 года данный пост займет Александр Попов. Он же в настоящее время осуществляет функции заместителя руководителя округа по вопросам территориального развития», — сказано в документе.
В проекте указа также установлено, что срок исполнения обязанностей временного главы продлится до избрания нового руководителя муниципалитета и его официального вступления в должность. Как уточнили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в администрации губернатора, ранее процедура временного назначения главы муниципального округа осуществлялась посредством распоряжения уходящего в отставку руководителя. Изменения связаны с поправками в федеральный закон № 33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Так, по новым правилам, при досрочном прекращении полномочий действующего главы муниципалитета временное руководство передается лицу, назначенному губернатором региона.
URA.RU сообщало о том, что 20 августа депутаты думы Нытвенского муниципального округа приняли решение об отставке главы округа Рината Хаертдинова, который возглавлял район с 2015 года. Последнее продление его полномочий состоялось в декабре 2024 года. В настоящее время Хаертдинов находится в отпуске, а его обязанности исполняет Александр Попов. Источники агентства еще в начале июля 2025 года пророчили отставку Хаертдинову и назначение Попову.
Работа Хаертдинова еще с 2024 года вызывала вопросы у краевых властей и местных элит, но, по информации источников агентства, ему давали шанс исправить недочеты. Кулуарные разговоры об отставке Хаертдинова вновь возобновились в июне. Одной из возможных причин инсайдеры агентства считали недовольство краем качеством благоустройства и содержания объектов в территории. Также обеспокоенность руководства региона вызвала ситуация в крупном поселке Уральский, где недовольные работой Хаертдинова жители вышли на митинг с требованием отправить его в отставку.
