Врачи из Перми осмотрели сотни детей на севере края

Врачи Краевой детской больницы выехали в Чердынский округ, чтобы принять детей, которые там проживают. Во время визита медики осмотрели и помогли 235 детям. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.
Прием маленьких пациентов проводился в Ныробе и Чердыни. Из Перми туда приехали пульмонолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, оториноларинголог и эндокринолог. Еще три специалиста занимались организационно-методической работой. «Медики провели консультации пациентам с самыми клинически сложными случаями, нескольким детям впервые были установлены диагнозы, несколько человек планово будут госпитализированы в стационар КДКБ. За два дня работы на прием пришли 235 детей», — отметили в минздраве.
В министерстве отметили, что в Черынском округе проживает около 2500 тысяч детей. Каждый пятый ребенок находится на диспансерном наблюдении с различными хроническими заболеваниями. Из-за этого родители вынуждены были ездить с детьми в Пермь, но с начала работы выездной поликлиники краевой больницы эта необходимость отпала. «Визиты врачей для нашей семьи большое подспорье. Раньше я была вынуждена регулярно возить сыновей в Пермь для проведения углубленного обследования. Это шесть часов в дороге только в одну сторону, приходилось искать, где в Перми переночевать. Когда в Ныроб регулярно стали приезжать пермские врачи, такая необходимость отпала — после достижения стойкой ремиссии достаточно раз в год оценить состояние сына и скорректировать лечение», — поделилась жительница Ныроба Юлия Ишимова.
