Власти объяснили, почему откладывается ремонт старого Чусовского моста

Чтобы приступить к очередному этапу реконструкции старого Чусовского моста в Перми нужен кран с определенными характеристиками — работы на объекте не возобновятся до сентября. Почему так получилось — объяснили специалисты минтранспорта Прикамья.
«У предыдущего подрядчика проектировщик согласовывал определенную технику для демонтажа мостовой части. У новой организации техника другая. Демонтаж плит должен начаться в первой декаде сентября», — написано в telegram-канале ведомства.
Первый заявленный кран не подошел. Тогда подрядчик заявился с другим вариантом — проектировщик снова ушел проводить расчеты. И уже этот вариант согласовали. 80-тонный колесный кран привезут на мост в ближайшее время.
URA.RU писало ранее, что стоимость ремонта Чусовского моста возросла на 3,1 млрд рублей. Рядом ведутся работы сразу на нескольких участках: продолжается обустройство тротуаров, асфальтировка Восточного обхода и подготовка к модернизации железнодорожного путепровода.
