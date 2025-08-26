26 августа 2025

Власти объяснили, почему откладывается ремонт старого Чусовского моста

В Перми демонтаж плит на старом Чусовском мосту начнется в сентябре
На объекте сменился генподрядчик
Чтобы приступить к очередному этапу реконструкции старого Чусовского моста в Перми нужен кран с определенными характеристиками — работы на объекте не возобновятся до сентября. Почему так получилось — объяснили специалисты минтранспорта Прикамья.

«У предыдущего подрядчика проектировщик согласовывал определенную технику для демонтажа мостовой части. У новой организации техника другая. Демонтаж плит должен начаться в первой декаде сентября», — написано в telegram-канале ведомства.

Первый заявленный кран не подошел. Тогда подрядчик заявился с другим вариантом — проектировщик снова ушел проводить расчеты. И уже этот вариант согласовали. 80-тонный колесный кран привезут на мост в ближайшее время.

URA.RU писало ранее, что стоимость ремонта Чусовского моста возросла на 3,1 млрд рублей. Рядом ведутся работы сразу на нескольких участках: продолжается обустройство тротуаров, асфальтировка Восточного обхода и подготовка к модернизации железнодорожного путепровода.

