26 августа 2025

Новый сквер в центре Перми открывает Лютеранская церковь. Фото

Сквер обустроили за церковью
Сквер обустроили за церковью

В центре Перми 27 августа откроется новый общественный сквер. На углу улиц Максима Горького и Екатерининская его обустроила Лютеранская церковь Святой Марии.

«На открытии нас ждут подарки от музыкантов частной филармонии „Триумф“ и хорового коллектива гуманитарного факультета Пермского политехнического университета Junge Stimmen. Хор „Молодые голоса“ председателя творческого объединения российских немцев, поэта Арнольда Райника, ансамбль Volkslied и танцевальная группа Junge Herzen», — сообщается на странице церкви в соцсети «ВКонтакте».

Сквер построен по проекту ландшафтного архитектора Оксаны Харитоновой. Он задуман, как зеленое общественное пространство, где каждый сможет отдохнуть от городской суеты, посидеть в тени дерева и послушать камерный концерт под открытым небом. Работа по благоустройству велась с весны. На фото ниже представлена компьютерная визуализация проекта. Оценить реальность можно сегодня в 15:00.

