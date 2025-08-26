Закрылся цех по обработке металлов в Пермском крае после проверки МЧС

Компания не смогла устранить нарушения в срок
В Прикамье временно приостановили работу цеха по обработке металлов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Недавно суд оштрафовал компанию. Деятельность цеха приостановлена на 90 дней», — указано в telegram-канале ведомства.
Проверка показала, что на производстве отсутствовала автоматическая система сигнализации, противопожарные двери не соответствовали нормам. На устранение недостатков у руководства было три месяца. Но за это время ничего не исправлено.
