26 августа 2025

Закрылся цех по обработке металлов в Пермском крае после проверки МЧС

Компания не смогла устранить нарушения в срок
Компания не смогла устранить нарушения в срок

В Прикамье временно приостановили работу цеха по обработке металлов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Недавно суд оштрафовал компанию. Деятельность цеха приостановлена на 90 дней», — указано в telegram-канале ведомства.

Проверка показала, что на производстве отсутствовала автоматическая система сигнализации, противопожарные двери не соответствовали нормам. На устранение недостатков у руководства было три месяца. Но за это время ничего не исправлено.

