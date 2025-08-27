Главное управление МЧС России по Пермскому краю объяснило причины введения ограничения движения на федеральной трассе, проходящей по территории региона. 27 августа на 1056-м километре трассы Р-243 в Краснокамском муниципальном округе ввели запрет для водителей.
«На данном отрезке дороги проводятся учения. Они направлены на отработку ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
Кроме того, МЧС опубликовало видеозапись, на которой запечатлено скопление автомобилей экстренных служб с включенными спецсигналами, занявших несколько полос движения на федеральной трассе. Ведомство обратилось к жителям региона с призывом сохранять спокойствие при появлении специальной техники в указанной зоне.
