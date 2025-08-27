На федеральной трассе в Пермском крае ввели запрет. Видео

На федеральной трассе в Пермском крае из-за учений ограничили движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На участке проводятся учения, направленные на отработку ликвидации последствий ДТП
На участке проводятся учения, направленные на отработку ликвидации последствий ДТП Фото:

Главное управление МЧС России по Пермскому краю объяснило причины введения ограничения движения на федеральной трассе, проходящей по территории региона. 27 августа на 1056-м километре трассы Р-243 в Краснокамском муниципальном округе ввели запрет для водителей. 

«На данном отрезке дороги проводятся учения. Они направлены на отработку ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Кроме того, МЧС опубликовало видеозапись, на которой запечатлено скопление автомобилей экстренных служб с включенными спецсигналами, занявших несколько полос движения на федеральной трассе. Ведомство обратилось к жителям региона с призывом сохранять спокойствие при появлении специальной техники в указанной зоне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю объяснило причины введения ограничения движения на федеральной трассе, проходящей по территории региона. 27 августа на 1056-м километре трассы Р-243 в Краснокамском муниципальном округе ввели запрет для водителей.  «На данном отрезке дороги проводятся учения. Они направлены на отработку ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  Кроме того, МЧС опубликовало видеозапись, на которой запечатлено скопление автомобилей экстренных служб с включенными спецсигналами, занявших несколько полос движения на федеральной трассе. Ведомство обратилось к жителям региона с призывом сохранять спокойствие при появлении специальной техники в указанной зоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...