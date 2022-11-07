07 ноября 2022

Суд над пермяком Бекмансуровым прервали из-за анонимного сообщения

Процесс по делу о нападении на пермский вуз прервало сообщение о минировании
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, зал суда, спецназ фссп
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Допрос врача-психиатра Аллы Гуриной по делу о стрельбе в пермском госуниверситете был прерван сообщением о минировании здания суда в Санкт-Петербурге, где находится Гурина. О произошедшем URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Во время допроса Гуриной в Санкт-Петербургском суде сначала сработала система оповещения, после чего в зал вошел пристав и сказал, что нужно покинуть здание, потому что поступило сообщение о минировании», — пояснил собеседник агентства. Гурина работает врачом-психиатром и давала суду экспертную оценку проведенной в отношении Бекмансурова психолого-психиатрической и наркологической экспертизы. Допрос врача продолжится в 17:00.

Ранее Бекмансуров заявлял, что имеет психиатрическое расстройство. Его адвокат ходатайствовал о проведении повторной экспертизы в стационаре, по мнению стороны защиты предыдущая была проведена некорректно. Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали.

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Допрос врача-психиатра Аллы Гуриной по делу о стрельбе в пермском госуниверситете был прерван сообщением о минировании здания суда в Санкт-Петербурге, где находится Гурина. О произошедшем URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Во время допроса Гуриной в Санкт-Петербургском суде сначала сработала система оповещения, после чего в зал вошел пристав и сказал, что нужно покинуть здание, потому что поступило сообщение о минировании», — пояснил собеседник агентства. Гурина работает врачом-психиатром и давала суду экспертную оценку проведенной в отношении Бекмансурова психолого-психиатрической и наркологической экспертизы. Допрос врача продолжится в 17:00. Ранее Бекмансуров заявлял, что имеет психиатрическое расстройство. Его адвокат ходатайствовал о проведении повторной экспертизы в стационаре, по мнению стороны защиты предыдущая была проведена некорректно. Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года. В результате шесть человек погибли, десятки пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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