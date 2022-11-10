10 ноября 2022
09 ноября 2022

В Тюменской области ожидается резкое похолодание

«Яндекс. Погода»: в Тюмени температура воздуха опустится до -19 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, прохожие, пешеходы
Жителей Тюмени ожидает похолодание до -20 градусов Фото:

На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое похолодание. Ночью 17 ноября температура воздуха опустится до -20 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».

«В Тюмени днем 16 ноября температура воздуха составит -15 градусов, ночью опустится до -17. 17 ноября температура воздуха днем составит -18 градусов, ночью -20», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода».

Всю неделю будет идти снег. По прогнозам синоптиков, в выходные вновь потеплеет. Температура поднимется до -11.

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На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое похолодание. Ночью 17 ноября температура воздуха опустится до -20 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «В Тюмени днем 16 ноября температура воздуха составит -15 градусов, ночью опустится до -17. 17 ноября температура воздуха днем составит -18 градусов, ночью -20», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода». Всю неделю будет идти снег. По прогнозам синоптиков, в выходные вновь потеплеет. Температура поднимется до -11.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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