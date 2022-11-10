В Тюменской области ожидается резкое похолодание

Жителей Тюмени ожидает похолодание до -20 градусов
На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое похолодание. Ночью 17 ноября температура воздуха опустится до -20 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода».
«В Тюмени днем 16 ноября температура воздуха составит -15 градусов, ночью опустится до -17. 17 ноября температура воздуха днем составит -18 градусов, ночью -20», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода».
Всю неделю будет идти снег. По прогнозам синоптиков, в выходные вновь потеплеет. Температура поднимется до -11.
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