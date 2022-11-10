В Тюменской области ожидается резкое похолодание

«Яндекс. Погода»: в Тюмени температура воздуха опустится до -19 градусов

11 ноября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Жителей Тюмени ожидает похолодание до -20 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое похолодание. Ночью 17 ноября температура воздуха опустится до -20 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «В Тюмени днем 16 ноября температура воздуха составит -15 градусов, ночью опустится до -17. 17 ноября температура воздуха днем составит -18 градусов, ночью -20», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода». Всю неделю будет идти снег. По прогнозам синоптиков, в выходные вновь потеплеет. Температура поднимется до -11.

На следующей неделе жителей Тюмени ожидает резкое похолодание. Ночью 17 ноября температура воздуха опустится до -20 градусов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «В Тюмени днем 16 ноября температура воздуха составит -15 градусов, ночью опустится до -17. 17 ноября температура воздуха днем составит -18 градусов, ночью -20», — говорится в сообщении сервиса «Яндекс. Погода». Всю неделю будет идти снег. По прогнозам синоптиков, в выходные вновь потеплеет. Температура поднимется до -11.