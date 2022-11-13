Из-за муниципальной реформы в курганском округе сорвались выборы мэра

В Катайске нет желающих на пост мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайском муниципальном округе (МО) Курганской области нет желающих занять пост мэра города. Информацию о срыве выборов сообщили URA.RU сразу несколько источников.

«За 2022 год в Катайске сорвались уже вторые по счету выборы мэра. Никто не хочет возглавлять проблемный город», — говорит источник, близкий к муниципальной политике. По словам второго инсайдера, желающих на пост мэра нет в связи с муниципальной реформой. «После преобразования района в округ должность главы города исчезнет. Вряд ли до выборов главы МО в городе появится мэр на такой короткий срок», — говорит источник из сферы муниципальной политики.

В городской администрации URA.RU подтвердили, что за все время приема документов (11 дней) на конкурс никто не подал заявки. В связи с этим городская дума должна объявить еще один конкурс. О сроках нового приема документов будет известно позже.

Сейчас мэрию возглавляет временно исполняющий обязанности Сергей Петровских. По данным СБИС, до него с 2 марта по 1 ноября в качестве врио был Александр Карнаухов. Ранее с февраля 2019 года по март 2022 года главой города являлся Сабиржан Мусалямов.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае 2022 года в Катайске не состоялись выборы мэра. Тогда конкурс по отбору кандидатов был признан несостоявшимся, поскольку два кандидата из трех отозвали свои заявления.

Также, согласно муниципальной реформе, городские мэрии и сельсоветы будут ликвидированы, а решать вопросы населения будут администрации округов. Вместо мэров в округах планировали назначать заместителей по вопросам городского значения.